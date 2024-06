Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Am Dienstag gibts in meheren Städten keine EM-Party.

Wegen des drohenden Unwetters im Westen Deutschlands bleiben die offiziellen Fan-Zonen in den EM-Standorten Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen am Dienstag geschlossen. Das teilten die Städte mit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Dienstag lokal vor teils schweren Gewittern mit extremem Unwetterpotenzial.

«Zur Sicherheit von allen Fans und Fussballfreunden entschied sich das Koordinierungsgremium der Host City für die Schliessung der Fan Zones», schreibt die Stadt Düsseldorf.

Auch in Köln, wo am Mittwoch erneut die Nati antritt, wird das Public Viewing am Dienstag abgesagt. Die Fan-Zone am Heumarkt, das Public Viewing im Tanzbrunnen und die Football Experience bleiben über den gesamten Tag geschlossen. Der Fährbetrieb der EM-Rhein-Fähre wird vorübergehend eingestellt. Wer also bereits am Tag vor dem Spiel der Schweiz gegen Schottland anreisen sollte, den erwartet ein ungemütlicher Empfang.

Kurz nach dem Mittag teilen auch die Organisatoren der beiden Berliner Fan-Zonen am Brandenburger Tor und Reichstag mit, dass diese wegen der Unwetterwarnungen am Dienstag geschlossen bleiben.

Ohne Ticket nicht anreisen

Am Dienstag findet eine von zwei Partien in NRW statt: In Gruppe F trifft ab 18 Uhr (im Blick-Liveticker) die Türkei in Dortmund auf Georgien. Um 21 Uhr (im Blick-Liveticker) steigt Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo in Leipzig gegen Tschechien in das Turnier ein.

«Fans ohne Ticket werden ausdrücklich gebeten, nicht nach Dortmund zu reisen», schreibt die Stadt Dortmund, wo sowohl die Fan-Zone am Friedensplatz als auch das Public Viewing im Westfalenpark nicht geöffnet werden. «Dortmund hat sich sehr auf eine grosse Fan-Party mit zehntausenden türkischen und georgischen Fans in der Stadt gefreut und vorbereitet», sagt Martin Sauer, Beauftragter der Stadt Dortmund für die EM 2024. «Die Sicherheit der Fans in unserer Stadt hat für uns aber Priorität.»

