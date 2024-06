18.06.2024, 17:19 Uhr

Die unglückliche EM-Geschichte von Kylian Mbappé

Am Montagabend geht in Düsseldorf die «Nase der Grand Nation» in die Brüche. In einem Luftduell mit Ösi-Verteidiger Kevin Danso verletzt sich Kylian Mbappé am Nasenbein und schreibt so weiter an seiner bisher unglücklichen EM-Geschichte. In fünf EM-Spielen gelingt dem Neo-Real-Stürmer kein einziges Tor. Zum Vergleich: In 14 WM-Spielen gelangen ihm deren 12 Tore.

Rückblick: Es ist der 28. Juni 2021, als Kylian Mbappé zum Penalty anläuft und an Yann Sommer scheitert. Die Schweiz steht sensationell im EM-Viertelfinal, die Franzosen müssen die Koffer packen.

EM 2021: Kylian Mbappé scheitert mit seinem Penalty an Yann Sommer.

Und auch an seiner zweiten EM läuft es bisher eben auch nur mässig erfolgreich. Zwar erzwingt er einige Minuten vor der Pause mittels scharfer Flanke ein Eigentor von Ösi-Verteidiger Maximilian Weber, sonst gelingt Mbappé aber nicht allzu viel. So vergibt er in der 55. Minute mutterseelenallein vor Ösi-Goalie Pentz seinen ersten EM-Treffer – und bringt so seien Équipe Tricolore ordentlich ins Schwitzen.

Kurz vor Spielende wird seiner bislang unglücklichen EM-Geschichte die Krone aufgesetzt, Mbappé bricht sich die Nase. Wann genau Mbappé wieder ins Turnier eingreifen kann und eventuell doch noch zum ersten eigenen EM-Tor kommt, ist unklar. Für den Holland-Knüller musste er jedoch bereits forfait geben.