Bangen um die «Nase der Grande Nation»: Frankreichs Fussball-Topstar Kylian Mbappé (25) hat sich beim EM-Auftakt der Equipe tricolore gegen Österreich (1:0) das Nasenbein gebrochen, wie der französische Fussballverband FFF in der Nacht bestätigte.

«Es geht ihm nicht gut. Es scheint kompliziert zu sein, das ist der Negativpunkt des Abends», sagte Coach Didier Deschamps (55) nach dem Auftaktsieg. «Wir haben heute keine Federn, aber eine Nase gelassen. Ich habe ihn auf der Massagebank liegend gesehen. Das ist kein kleiner Kratzer.»

Der 25-Jährige müsse nach Angaben des französischen Verbandspräsidenten Philippe Diallo jedoch nicht operiert werden. «Es wird eine Maske angefertigt, die es (Mbappé) ermöglicht, nach einer gewissen Zeit der Behandlung eine Rückkehr ins Spiel zu erwägen», hiess es in einem Statement der FFF in der Nacht.

Was die Verletzung für den weiteren Turnierverlauf für den 25-Jährigen bedeutet, ist unklar. Wie unter anderem Figaro berichtet, soll er aber länger ausfallen. Dort ist von 15 Tagen Pause die Rede. Die beiden Gruppenspiele gegen Holland und Polen würden damit ohne Mbappé über die Bühne gehen – auch für einen Achtelfinale (29. Juni bis 2. Juli) könnte es eng werden. Bestätigt sind diese Angaben aber noch nicht.

Mbappé selber scheint im ersten Moment nicht am Boden. Später in der Nacht postete er auf X die Frage, wie er aufs Spielfeld soll: «Ideen für Masken?»

Nase futsch – und sieht Gelb

Mbappé, der am Montagabend in Düsseldorf das siegbringende Eigentor des Gladbacher Unglücksraben Maximilian Wöber (38. Minute) mit einem seiner berüchtigten Antritte erzwungen hatte, verletzte sich in der 86. Minute bei einer Kollision mit der Schulter des Österreichers Kevin Danso (25).

Mbappé liess sich blutüberströmt behandeln, in der Nachspielzeit wurde der französische Kapitän ausgewechselt. Zuvor leistete er sich noch eine unsportliche Einlage, wofür er die gelbe Karte kassierte.

Nach kurzer Behandlung auf und neben dem Platz lief der Stürmer zurück aufs Feld, weil der spanische Schiri Jesús Gil Manzano zunächst die Wechselabsichten der Franzosen ignorierte. Auf dem Platz setzte sich Mbappé hin. Das Spiel wurde wieder unterbrochen, Mbappé sah Gelb.