Rekorde, die Yamal hält

Jüngster EM-Torschütze

Jüngster EM-Assistgeber

Jüngster EM-Spieler

Jüngster Man of the Match an der EM

Jüngster Torschütze Spaniens

Jüngster Spieler im El Clásico

Jüngster LaLiga-Torschütze

Jüngster Assistgeber im Barcelona-Trikot

Jüngster Barcelona-Torschütze

Jüngster LaLiga-Doppeltorschütze

Jüngster Spieler in einem K.-o.-Spiel der Champions League

Jüngster Spieler, der für Barcelona 50 Partien bestritten hat