Wird am Montag der EM-Rekord von Johan Vonlanthen geknackt? Was der Schweizer über seinen potenziellen Nachfolger Lamine Yamal sagt und weshalb er denkt, dass der Spanier die nächste ganz grosse Nummer wird.

1/5 Meistens einen Schritt schneller als der Gegner: Lamine Yamal (l.) gegen Federico Dimarco aus Italien.

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Es sprengt schon fast das Vorstellungsvermögen: Lamine Yamal, 16 Jahre jung, gehört zu den grossen Leadern des spanischen Teams. Zu jenem Nationalteam, das an der EM neben den Deutschen bisher den besten Eindruck hinterlassen hat.

Am 12. Juli, zwei Tage vor dem EM-Final, hat er Geburtstag. 17 Jahre alt wird Yamal dann sein. Und womöglich hat der Spanier dann einen Rekord mehr in der Tasche. Jüngster Spieler, Torschütze und Assistgeber im Klub beim FC Barcelona (La Liga) ist er schon – noch vor Lionel Messi (36). Auch in der Champions League hat er unzählige Rekorde gebrochen. Und natürlich ist Yamal auch jüngster Nationalspieler Spaniens und EM-Debütant.

Vonlanthen: «Riesiges Talent»

Der nächste Meilenstein wäre ein EM-Tor. Damit würde er den 20-jährigen Schweizer Rekord von Johan Vonlanthen (38) knacken. Vonlanthen hatte die Schweizer Herzen mit seinem Tor an der Euro 2004 gegen Frankreich höher schlagen lassen und wurde jüngster EM-Torschütze.

Die jüngsten EM-Torschützen 1. Johann Vonlanthen (Schweiz, 18 Jahre, 141 Tage) 2. Wayne Rooney (England, 18 Jahre, 237 Tage) 3. Renato Sanches (Portugal, 18 Jahre 317 Tage) 4. Dragan Stojkovic (Serbien, 19 Jahre, 108 Tage) 5. Arda Güler (Türkei, 19 Jahre 114 Tage) 1. Johann Vonlanthen (Schweiz, 18 Jahre, 141 Tage) 2. Wayne Rooney (England, 18 Jahre, 237 Tage) 3. Renato Sanches (Portugal, 18 Jahre 317 Tage) 4. Dragan Stojkovic (Serbien, 19 Jahre, 108 Tage) 5. Arda Güler (Türkei, 19 Jahre 114 Tage) Mehr

Zittert unser Rekordschütze schon? Zumal Spanien gegen Albanien am Montag haushoher Favorit ist. «Überhaupt nicht», lacht Vonlanthen. «Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Das wird er auch machen. Wenn er kein Tor macht an der EM, wäre es eine Enttäuschung.»

Es sind grosse Worte über einen 16-jährigen Fussballer. Aber sie verdeutlichen die besondere Klasse dieses Yamals. Vonlanthen würde sich freuen, würde Yamal Historisches schaffen: «Natürlich würde ich es ihm gönnen. Die Reife, das Selbstvertrauen, das er in seinem Alter hat, ist unglaublich. Er ist ein riesiges Talent. Ich bewundere ihn.»

Die grosse Erwartungshaltung

Die Gefahr, dass Yamal verheizt wird oder abhebt, besteht durchaus. So früh hochgejubelt zu werden – damit geht jeder Spieler anders um. Beispiel Martin Ödegaard (25): Der Norweger wurde als Jahrhunderttalent gehandelt, wechselte als 16-Jähriger zu Real Madrid. Unter dem Druck brach Ödegaard zusammen, konnte sich letztlich über Umwege aber doch noch zu einem gestandenen Weltstar entwickeln.

Aufgrund der Leaderqualitäten und der mentalen Stärke, die Yamal ebenfalls besitzt, sieht Vonlanthen dieses Problem beim Spanier nicht. Wichtig sei vor allem eines: «Ein gutes Umfeld muss man haben. La Masia, die Jugendakadamie in Barça, schaut ausserdem auf seine Spieler, sie hat ja schon einige Stars rausgebracht, die ihr Niveau gehalten haben.»