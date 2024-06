Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Granit Xhaka & Co. haben den Achtelfinal eigentlich im Sack.

Nein, es ist noch nicht vollbracht: Die Schweizer Nationalmannschaft hat die Achtelfinal-Quali – zumindest rechnerisch – noch nicht in der Tasche. Die vier Punkte aus den ersten beiden Gruppenspielen reichen dafür noch nicht aus.

Klar ist aber auch: Es müsste sehr viel schiefgehen, damit das Team von Trainer Murat Yakin nach dem Deutschland-Match vom Sonntag (21 Uhr) tatsächlich die Koffer schon wieder packen müsste.

Hier kommen die Szenarien für den letzten Spieltag in der Gruppe A.

Die Schweiz gewinnt gegen Deutschland im dritten Gruppenspiel

Es ist die einfachste Rechnung: Gewinnt die Nati das letzte Gruppenspiel gegen die Deutschen, wäre man nicht nur definitiv im Achtelfinal, man hätte mit einem Punkt Vorsprung auf die DFB-Elf sogar die Gruppe gewonnen.

Die Schweizer holen gegen Deutschland einen Punkt

Fünf Punkte aus drei Spielen, der zweite Gruppenrang wäre uns nicht mehr zu nehmen. Und wir würden im Achtelfinal auf den Zweitplatzierten der Gruppe B treffen.

Die Nati verliert das letzte Gruppenspiel

Selbst bei einer Pleite gegen Deutschland müsste es mit dem Teufel zu- und hergehen, sollten uns die Schotten in der Tabelle noch überholen. Weil die Bravehearts gegen Deutschland 1:5 verloren haben, hat die Schweiz das um sechs Tore bessere Verhältnis. Heisst: Die Schotten müssten gegen Ungarn 4:0 gewinnen und die Schweiz gegen Deutschland 0:3 verlieren. Und selbst dann wäre ein Einzug in den Achtelfinal noch möglich. Weil ein Gruppendritter mit vier Punkten für gewöhnlich weiterkommt. Frag mal die Portugiesen: Die wurden nach drei Unentschieden in der Gruppenphase 2016 sogar noch Europameister.

