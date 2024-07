Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Unglücklicher Moment nach Spaniens Final-Einzug: Ein Ordner räumt Alvaro Morata ab.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Schmerzhafte Szene unmittelbar nach Spaniens Final-Einzug an der Europameisterschaft in Deutschland: Mitten in den Feierlichkeiten der Spanier schlittert ein Ordner, der die Spieler vor einem Fan schützen will, in Captain Álvaro Morata.

Der Stürmer rutscht in der Folge selbst unglücklich weg und hält sich danach das rechte Knie. Morata bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht zurück. Während seine Teamkollegen fürs Teamfoto posieren und lachen, kann der Atlético-Stürmer seine Schmerzen nicht verstecken.

Bleibt zu hoffen, dass er sich nicht ernsthaft verletzt. Am Sonntag könnte sich der 31-Jährige im Final einen Traum erfüllen und als Spielführer der Furia Roja den EM-Pokal in die Höhe stemmen, wenn sie denn England oder Holland schlagen.