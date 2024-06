Lob für Ndoye, Kritik für Embolo

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/73 TOOOR FÜR DIE NATI! Ndoye erzielt für die Schweiz das 1:0 gegen Deutschland.

Es hätte so schön sein können, doch dann kam die Nachspielzeit: Die Nati verpasst den Gruppensieg in Frankfurt, weil Deutschland am Sonntagabend noch zum 1:1 ausgleichen konnte. Trotzdem gab es von der Community viel Lob. So kommentiert Leser Daniel Grünenfelder: «Was für ein sackstarker Auftritt der Schweizer. Genau so hatte ich es mir erhofft.»

Wer genau von den Usern gelobt wurde und wer eher bitter einstecken musste, siehst du hier im Nati-Check.

Der Community-Favorit

Mit seinem Tor gegen Deutschland holt sich Dan Ndoye den Favoriten-Titel der Community. Es ist der erste Treffer im Nati-Dress für den 23-Jährigen. Klar wird man mit so einer Glanz-Leistung von den Usern gelobt. «Offensiv hat mir der Ndoye ausgezeichnet gefallen», schreibt Leser Roger Eberhard dazu.

Der Schlechteste

Diese bittere Pille muss Breel Embolo schlucken. «Bitte, das nächste Mal Embolo auf die Ersatzbank», fordert Leser Anton Lener. Und auch von Thomas Klotz gibt es kein Lob: «Embolo muss raus. So wie der spielt, wird er zum Risiko.»

Note für Trainer Murat Yakin

4,8: Für den Trainer gibt es eine genügende Note nach dem Spiel gegen unseren Nachbarn. «Grandios, Herr Yakin», heisst es während dem Spiel in den Kommentarspalten. Und auch von Leserin Andrea Breiter gibt es lobende Worte: «Muri überzeugt während der EM wie nie zuvor! Freue mich total für ihn selbst und das Team!»

Note für den Gesamtauftritt der Nati

4,9: Auch wenn die Nati nicht als Sieger vom Platz ging, die Community ist durchaus zufrieden mit der Leistung und vergibt eine überaus genügende Note.

Und so geht es weiter: Am Samstag um 18 Uhr spielt die Schweiz in Berlin gegen den Zweiten der Gruppe B (Italien, Albanien oder Kroatien) den Achtelfinal. Was die Nati-Stars zu einem möglichen Achtelfinal gegen Italien sagen, erfährst du hier im Video.

«Wäre speziell»: Sommer freut sich auf möglichen Italien-Achtelfinal ( 01:49 )