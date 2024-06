Jetzt kann sich Yakin unsterblich machen

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Kann Murat Yakin mit der Nati im Achtelfinal zur Kür ansetzen?

Sebastian Wendel Reporter Fussball

Rang 2 hinter Deutschland. Das ist das, was man im Voraus von der Nati erwarten durfte. Gegen Ungarn und Schottland den Achtelfinal-Einzug aufgleisen – und dann im Nachbarduell gegen den wiedererstarkten Gastgeber beweisen, dass diese Nati sich vor den Fussball-Grossmächten nicht zu verstecken braucht.

Anders gesagt: Pflicht erfüllt! Jetzt folgt die Kür. Nach fünf Achtelfinal-Qualifikationen an Endrunden seit 2014 reisst eine solche die Fussball-Schweiz nicht mehr vom Hocker. Ein Exploit ists mittlerweile erst dann, wenn der Vorstoss in die Runde der letzten Acht gelingt. Das ist der Preis für den Erfolg in den letzten zehn Jahren.

Das nächste Spiel, der Achtelfinal, wird an der EM zum Scheidepunkt für diese Nati-Ausgabe. Das Ergebnis am Samstag in Berlin wird darüber richten, obs am Ende ein solides oder ein erfolgreiches Turnier war – mit Steigerungspotenzial, sollte es nach dem Viertelfinal sogar noch weitergehen.

Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Yann Sommer und Co. würden drei Jahre nach dem Achtelfinal-Coup gegen Frankreich ihren Status als beste Nati-Generation aller Zeiten zementieren. Murat Yakin fehlt dieser grosse Wurf noch: Auf Klubebene hat er den FC Basel vor elf Jahren in die Europa-League-Halbfinals und zu zwei Champions-League-Siegen gegen Chelsea gecoacht. Nun kann sich der 49-Jährige auch als Nationaltrainer unsterblich machen.