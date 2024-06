Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Was gibt es Schöneres, als sein erstes Länderspiel-Tor für die A-Nati an einer EM gegen Deutschland in Deutschland zu schiessen? Wohl nicht viel, wird sich auch Dan Ndoye denken, dem dieses Kunststück gelungen ist: «Es ist ein Traum für mich.»

Mit dem 1:0 gegen den Gastgeber katapultiert sich der Mann aus Saint-Prex VD mit seinen 23 Jahren und 242 Tagen zum zweitjüngsten Schweizer EM-Torschützen der Geschichte. Nur Johan Vonlanthen (18 Jahre, 141 Tage) war 2004 noch jünger, als er gegen Frankreich traf.

Zwei Bestmarken für die Schweiz

Ndoye beschert der Schweiz dafür zwei andere Bestmarken. Seit dem 1:1 gegen Wales im letzten Gruppenspiel der EM 2021 hat die Nati in sechs aufeinanderfolgenden EM-Partien immer getroffen. Zudem hat sie in einer EM-Gruppenphase noch nie so viele Tore geschossen wie in dieser (5).

Im laufenden Turnier weist die Schweiz bislang die beste Effizienz auf: Jeder sechste Schuss aufs Tor hat im Schnitt gesessen (30 Schüsse, 5 Tore). Allerdings hat die Schweiz auch schon drei Spiele absolviert, die meisten anderen erst zwei.

Bei den erfolgreichen Pässen glänzt die Schweiz dagegen nicht unbedingt – sowohl gegen Deutschland als auch im ganzen Turnier. Gegen den Erzrivalen kommt jedes fünfte Zuspiel nicht an, was einer Passquote von 80 Prozent entspricht. Über die gesamte EM gesehen ist der Wert nur marginal höher (82,32), womit die Nati derzeit auf Platz 18 liegt.

Ndoye: «Ich kenne meine Qualitäten»

Aber zurück zu Ndoye. Der Westschweizer, der an der EM auf zahlreichen Familiensupport zählen kann und sogar von seiner Grossmutter aus dem Senegal angefeuert wird, steht in der Torschuss-Statistik weit oben. Mit seinen neun Versuchen liegt er auf Platz 2, gleichauf mit Cristiano Ronaldo (39). Nur Kai Havertz hat noch einmal mehr aufs Tor geschossen.

Gegen wen Ndoye als Nächstes die Chance bekommt, sein Torkonto weiter zu füllen, zeigt sich am Montagabend. Italien, Kroatien oder Albanien wird der Gegner heissen. Das Selbstvertrauen stimmt beim 23-Jährigen schon mal: «Ich kenne meine Qualitäten. Ich hatte nie Zweifel an mir.»

