Die Schweizer Nati stand an der EM kurz vor dem ersten Sieg gegen Deutschland an einem Turnier seit der WM 1938. Doch Niclas Füllkrug traf mitten ins Schweizer Herz, die Deutschen feiern es. Julian Nagelsmann hat aber trotzdem Grund zum Schimpfen.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/12 «Fülle, du Gott!» – Niclas Füllkrug lässt Deutschland jubeln.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Mit Ach und Krach sichert sich EM-Gastgeber Deutschland den 1. Platz in der Gruppe A. In der Nachspielzeit erlöst Joker Niclas Füllkrug die Fans mit seinem Kopfballtor. Dementsprechend gefeiert wird der BVB-Stürmer.

«Fülle losgelöst» titelt die «Bild». «Fülle findet die Lücke» schreibt die «Frankfurter Allgemeine» in Anlehnung an seinen Spitznamen wegen seiner berühmten Zahnlücke. Und bei RTL wird der 31-Jährige verehrt: «Fülle, du Gott!» Er selbst freut sich darüber, dass er nun in seinem Heimstadion in Dortmund den Achtelfinal bestreiten darf: «82'000 Zuschauer im Stadion – das wird ein Wahnsinnsspiel.» In seiner Euphorie hat er scheinbar aber vergessen, dass bei der EM nicht so viele Zuschauer zugelassen sind und «nur» 62'000 Fans ins Stadion dürfen.

Nagelsmann: «Das war ein klarer Elfmeter»

Während andere Medien die Wichtigkeit des Gruppensieges unterstreichen – die «Welt» schreibt von einem «Sieg der Moral für das DFB-Team» –, äussert Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) vor allem Kritik an Schiedsrichter Daniele Orsato, der das Spiel gegen die Schweiz pfiff. «Eine richtig klare Linie habe ich nicht gesehen», sagt der ehemalige Bayern-Coach im Gespräch in der ARD. Ähnlich sieht es unser Schiri-Experte Urs Meier (siehe Video oben).

Starke Vorarbeit von Freuler: Hier netzt Ndoye zum 1:0 ein ( 00:15 )

Dabei hält er dem 48-Jährigen vor, dass er sein Team um zwei Penaltys gebracht habe. Da wäre die Szene, als Manuel Akanji DFB-Stürmer Kai Havertz im Strafraum an der Schulter zurückhält, dieser aber nicht fällt. «Das war ein klarer Elfmeter, aber er fällt nicht, weil er fair sein will», meint Nagelsmann.

Dasselbe Verdikt äussert er zur Aktion von Silvan Widmer, der Maximilian Beier umklammert und ihn nicht mehr loslassen will: «In meinen Augen ist es schon ein Elfmeter.» Er fügt aber auch an, dass es keine klare Fehlentscheidung sei, daher: «Alles in Ordnung.»

Auch Tah-Gelb nervt Bundestrainer

Neben den Strafraum-Szenen ärgert sich Nagelsmann aber auch über die Gelbe Karte, die sich Jonathan Tah in der 38. Minute abholt – er fällt damit für den Achtelfinal gelbgesperrt aus. In Kung-Fu-Manier geht er gegen Breel Embolo in den Zweikampf, das Bein platziert er dabei auf der Schulter und neben dem Kopf des Schweizer Angreifers. Nagelsmann: «Ich fand die Gelbe Karte hart! Tah ist vor ihm am Ball und ein bisschen aggressiver im Zweikampf. Es ist vielleicht gefährliches Spiel, weiss ich nicht.»

Werbung

Sommer sorgt für Lacher: «War sehr froh, dass das erste Tor nicht gezählt hat» ( 01:49 )

Und als wäre dies nicht schon Kritik genug, findet Nagelsmann, dass «man das 1:0 für uns auch laufen lassen kann». Seiner Meinung nach ist das Foul von Jamal Musiala an Michel Aebischer vor dem Distanztreffer von Robert Andrich (17.) nicht zwingend als Vergehen zu werten. «Das ist kein wirkliches Foul. Der Kontakt kommt klar nach einem kontrollierten Ball und Jamal rutscht noch ein bisschen in die Aktion.»

Summa summarum: Nagelsmann stellt dem italienischen Unparteiischen kein gutes Zeugnis aus. Da wird es ihn wohl auch nicht sonderlich interessieren, dass Deutschland noch nie verloren hat, wenn Orsato das Spiel geleitet hat.

SRF-Expertin mit klarer Ansage: «Traue der Nati den Halbfinal zu» ( 01:45 )