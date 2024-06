«Wir haben den Deutschen einen guten Fight geliefert»

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/73 TOOOR FÜR DIE NATI! Ndoye erzielt für die Schweiz das 1:0 gegen Deutschland.

Granit Xhaka

«Wenn man sieht, wie die Deutschen nach dem 1:1 jubeln, können wir nur stolz auf uns sein. Das war ein Riesenmatch von uns, defensiv sackstark. Wir haben auch probiert, mit dem Ball etwas zu kreieren, was gegen solche Mannschaften nicht einfach ist. Es tut weh, weil wir kurz vor Schluss das 1:1 kassieren. Wir müssen stolz sein auf uns, auf das, was wir geleistet haben. Das ist wichtiger als das Resultat.»

Yann Sommer

Über das Spiel: «Wir haben einen sehr guten Match gemacht. Klar, ist es ärgerlich, in den letzten zwei Minuten. Ich bin sehr stolz darauf, wie wir heute aufgetreten sind. Ich sehe es ja von hinten und es hat mir sehr Spass gemacht, heute dieser Mannschaft zuzuschauen. Wir waren sehr variabel, waren sehr spielfreudig, hatten einen coolen Spirit auf dem Platz. Das ist das, was wir brauchen – in jedem Spiel.»

Über seinen Fehler: «Ich hatte das Gefühl, er ist extrem hoch aufgesprungen. Logisch, so einen Schuss muss man halten. Es war natürlich wichtig für uns in dem Moment, dass wir dort das Tor nicht bekommen. Wir haben uns angeschaut, haben gesagt, wir sind drin.»

Remo Freuler

Über das 1:1: «Schade, wenn man so spät den Ausgleich bekommt. Wir haben Deutschland einen guten Fight geliefert.»

Über die Nati-Anhänger: «Was unsere Fans hier an der EM abliefern, das ist unglaublich. Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle. Einfach nur wow. So eine Atmosphäre hier, bei einem Heimspiel der Deutschen – grossartig. Solche Momente bleiben einem in Erinnerung.»

Dan Ndoye

Über das Spiel und sein Tor: «Natürlich ist es ein Traum für mich, heute mein erstes Tor für die Nationalmannschaft zu schiessen. Ich bin wirklich stolz und ich bin auch sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft, denn wir haben ein tolles Spiel gemacht und das ist gut für den weiteren Verlauf des Turniers.»

Werbung

Über die (bisher fehlende) Effizienz: «Ich weiss, dass wir diese Woche viel darüber gesprochen haben. Aber ich kenne meine Qualitäten. Ich habe keine Zweifel. Ich weiss, dass ich im letzten Spiel manchmal verpasst habe, aber ich habe keine Zweifel.»

Starke Vorarbeit von Freuler: Hier netzt Ndoye zum 1:0 ein ( 00:15 )

Murat Yakin

Über den späten Ausgleich: «Enttäuscht kann man überhaupt nicht sein. Klar, wollten wir den Sieg haben. Wichtig ist aber, dass wir ungeschlagen sind und dass wir als Mannschaft heute eine tolle Leistung gebracht haben. Wir können absolut stolz sein auf diese Leistung.»

Über seine Taktik: «Es ist einfacher, aufzustellen, wenn man sieht, wie die Deutschen spielen. Das konnten wir die ganze Woche gut vorbereiten. Das haben sie super umgesetzt. Vor allem die Positionen von Musiala und Wirtz. Heute ist vieles aufgegangen.»

Kommentar zum Platz 2 nach der Gruppenphase Achtelfinal als Scheidepunkt Jetzt kann sich Yakin unsterblich machen