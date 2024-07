«Situation macht uns traurig» Nati-Spieler äussern sich zu den Unwettern in der Schweiz

Schwere Unwetter wüten in der Schweiz vor allem im Tessin und im Wallis. Auch die Schweizer Nationalmannschaft im EM-Camp in Stuttgart kriegt mit, was in der Heimat passiert. Einige Akteure äussern sich zur Situation.