Baschi «bringt en hei» für Energy Zürich «Würde meine Frau auf einen Sieg der Nati verwetten»

Für Energy Zürich singt Baschi in der Halbzeitpause im The Studio seinen Hit «Bring en hei». Der Schweizer Popstar ist sich sicher, dass die Nati in den Viertelfinal einzieht. Darauf verwetter er sogar seine Frau.