Was Urs Fischer dort machte Als «Schwarze Heidi» sorgt sie in Berlin für Schweizer-Fondue

Jeniffer Mulinde-Schmid (42) bezeichnet sich selbst als «Schwarze Heidi». In Berlin führt sie ein gleichnamiges Restaurant und sorgt mit Schweizer Spezialitäten für Aufsehen in der deutschen Hauptstadt. Wir haben die Bernerin in ihrem Fondue-Chalet besucht.