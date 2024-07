Schick uns ein Foto von dir mit der Yakin-Brille!

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/11 Blick machts vor: Der Newsroom hat sich die Muri-Brille schonmal aufgesetzt – und hat den Durchblick des Nati-Coachs. Schick auch du dein Bild mit der Muri-Brille.

Am Samstag ist es so weit: Die Schweiz trifft in Düsseldorf auf England. Mit dabei: Murat Yakin (49). Ihn kennt man mittlerweile nicht nur wegen seiner Rolle als Nati-Trainer, sondern auch wegen seines besonderen Looks. Denn der ehemalige Fussballspieler begeistert immer wieder mit dem, was er auf der Nase trägt: ausgefallene Brillen.

Damit auch du die Nati fürs kommende Spiel so richtig anfeuern kannst, brauchen wir dich. Was musst du dafür tun? Ganz einfach: Machs wie Muri!

Schick uns dein Foto hier!

Fotografiere dich und deine Freunde mit der Muri-Brille und lade die Bilder via Leserreporter in der Blick-App hoch. Vergiss nicht, deine Kontaktdaten anzugeben, damit wir dich kontaktieren können! Die Brille findest du in der Blick-Ausgabe vom Samstag, an den grossen Schweizer Bahnhöfen oder im EM-Public-Viewing in der «Winti-Arena».

Brille aus dem Bastelbogen herauslösen, aufsetzen – und Foto knipsen!

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir ein Meet & Greet mit dem Nati-Coach, 5 × 2 Tickets für Spiele der Nationalmannschaft nach der EM sowie 10 × 1 Jahresabo von Blick+. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Teilnahmeschluss ist der 14. Juli 2024.

Den Leserbutton findest du unten in der Menüleiste. Schick uns deine Fotos und Videos direkt mit der Blick-App! In unserer App befindet sich unten in der Menüleiste ein direkter Zugang, um Blick-Leserreporter / Leserreporterin zu werden. Damit kannst du uns deine Videos und Fotos unkompliziert zukommen lassen. Was musst du tun? Wähle die gewünschte Datei aus, füge eine kurze Beschreibung hinzu, Telefonnummer angeben und absenden! Hier gehts zu den Datenschutzbestimmungen.

Und falls du keine Brille in die Hände bekommst, dann mach ein Foto mit unserem Tiktok-Filter und lade dein Foto oder Video ebenfalls mit der Blick-App hoch!