Abschlusstraining der Three Lions im Berliner Olympiastadion.

Alain Kunz, Berlin

Harry Kane über …

… den Wert, nach drei Jahren wieder im Final zu stehen

Das bedeutet, dass wir unglaublich konstant sind. Nach dem Final 2021 war das Herz vieler Spieler gebrochen. Doch sie haben sich als widerstandsfähig erwiesen, was alles über die Mentalität dieser Gruppe aussagt.

… den Moment, als er vor drei Jahren am EM-Pokal vorbeigehen musste

Jeder verlorene Final ist hart. Ich versuche, aus Enttäuschungen zu lernen, mich zu verbessern. Nun stehen wir wieder auf der gleich grossen Bühne. Diesmal wollen wir aber über die Ziellinie kommen.

… die Bedeutung eines Titels, auch für England als Nation

Er würde alles bedeuten! Das schönste Gefühl, das ein Fussballprofi haben kann. Auch ein Fan. Ein Moment für die Geschichte.

… das Angebot, all seine Torjägertrophäen für den EM-Pokal einzutauschen

Das würde ich sofort annehmen! Es ist ja kein Geheimnis, dass ich noch keinen Pokal gewonnen habe. Nun habe ich mit diesem Team die Chance, einen der grössten überhaupt zu gewinnen …

… das Finalgefühl in der Garderobe

Wir hatten schon vor dem Turnier den Glauben, es gewinnen zu können. Dieser Glaube ist mit jeder Runde gewachsen. Wir werden vor dem Endspiel ein bisschen nervös sein, dann aber wollen wir unseren Job machen.

… Spanien als Favorit

Wer nun Favorit ist, sollen Medien und Fans beurteilen. Spanien war in diesem Turnier das beste Team, gerade in der Konstanz. So gesehen, können sie die Favoriten sein. Aber in einem Spiel ist alles möglich.

… Lamine Yamal, der am Samstag 17 geworden ist

Ich sage ganz einfach: Happy Birthday! Nein, es ist fantastisch, was er in diesem Alter schon alles erreicht hat. Er spielt ohne Angst, total ungezwungen. Glückwunsch für seine bisherige Karriere.

… die letzten 15 Minuten in der Garderobe

Wenn man so nahe am Kickoff steht, ist alles bereit und vorbereitet. Ich halte noch meine letzte kurze Ansprache in der Traube. Was ich genau sagen werde, weiss ich noch nicht. Ich habe ja noch Zeit, mir das zu überlegen – und dann gehts auch schon raus!