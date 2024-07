Am Sonntag könnte der Fussball wieder heimkehren – und darauf sind die Engländer so richtig heiss. Supermärkte und Pubs stellen sich auf einen gigantischen Ansturm ein, am Tag danach dürften viele auch «krankheitshalber» Zuhause bleiben.

Am Sonntag trifft England im Berliner Olympiastadion auf Spanien. Den «Three Lions» bietet sich dann die Chance auf den ersten Titel seit der WM 1966 – und dafür rüstet man sich nun auf der Insel. Tesco, die grösste Supermarktkette Grossbritanniens, stellt sich laut «The Sun» auf viele durstige Fans ein: 4 Millionen Packungen Bier und Cider, 2,5 Millionen Flaschen Wein und eine ähnliche Menge Champagner dürfte von den Fans erworben werden.

Und auch gegen den Hunger soll etwas getan werden. Mit über einer Million verkauften Pizzen und Pasteten, fast 800’000 Packungen Würsten und 180’000 Burgerpatties rechnet Tesco. Der Geschäftsführer der Pizzakette Domino's erwartet, dass man allein während des Spiels 20 bis 25 Pizzen pro Sekunde backen werde.

Selbstverständlich dürfte am Sonntag auch in den Pubs einiges konsumiert werden. Die «British Beer and Pub Association» rechnet damit, dass am Sonntag Alkohol im Wert von über 120 Millionen Pfund (140 Mio. Franken) konsumiert wird.

Alkohol könnte es am Sonntag übrigens auch für England-Star Declan Rice (25) geben: «Wenn wir gewinnen, werde ich ein richtiges Bier trinken.» Zwar Neuland für den Arsenal-Mittelfeldmann, gross ist die Vorfreude aber nicht: «Ich habe mal ein Bier getrunken, aber mit ein bisschen Limonade. Wahrscheinlich werde ich mir die Nase zuhalten müssen, denn ich hasse den Geruch.»

Viele Ferienanträge, Tesco schliesst 1800 Läden früher

Klar ist: Englands erneute EM-Final-Qualifikation zahlt sich aus. Im Gastgewerbe rechne man wegen des Spanien-Duells mit einem Umsatzschub von 800 Millionen Pfund (über 900 Mio. Fr.). Allein schon der späte Lucky Punch gegen Holland führte in Pubs und Supermärkten zu Umsätzen in Gesamthöhe von 405 Millionen Pfund.

Und doch: Etwas auf die Spassbremse gedrückt wird trotzdem. Die Beizen dürfen nur bis 1 Uhr morgens geöffnet bleiben. Gut möglich, dass die meisten englischen Fussballfans bei einem Sieg dann aber noch nicht ins Bett gehen – und am nächsten Tag auch gar nicht erst im Büro auftauchen. Schon jetzt wurden die Firmen mit Ferienanträgen überhäuft, wie die «Sun» schreibt.

Schon am Tag nach dem verlorenen EM-Final 2021 stieg die Krankheitsabwesenheit um 232 Prozent. Damit immerhin nicht schon am Sonntag die halbe Belegschaft schwänzt, schliesst Tesco im ganzen Land gleich 1800 Läden frühzeitig, damit die Mitarbeitenden den Anstoss nicht verpassen.