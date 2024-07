Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Für diese Szene bekommt England gegen Holland einen Elfmeter zugesprochen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Fussball-Europa beschäftigt am Donnerstag vor allem ein Thema: Ist der Penalty, den die Engländer im EM-Halbfinal gegen Holland zugesprochen bekommen haben, gerechtfertigt? Sogar englische Experten wie Gary Neville (49) sagen: «Das ist nicht mal annähernd ein Penalty.»

Nun taucht aber eine Szene im Vorfeld der Elfmeter-Szene auf, die für neue Diskussionen sorgt. Wie diverse Videos auf X und auch eine Wiederholung bei SRF (siehe Video oben) zeigen, springt der Ball Bukayo Saka (22) bei dessen Abschlussversuch an die rechte Hand. Danach klatscht der Ball zuerst an den Bauch des England-Stars, dann vermutlich auch noch an den linken Arm, bevor er Harry Kane vor die Füsse fällt.

Meier: «Elfmeter hätte nicht gegeben werden dürfen!»

Fans im Netz sind ausser sich, greifen Schiedsrichter Felix Zwayer (43) und den VAR an. Doch handelt es sich dabei wirklich um ein strafbares Handspiel? Blick-Schiri-Experte Urs Meier (65) sagt: Ja! «Im Regelwerk steht klar, dass, wenn vor der Erzielung eines Tores ein Handspiel eines Angreifers vorliegt, darf dieses nicht zählen.» Heisst: «Das Handspiel hätte angeschaut und der Elfmeter folglich nicht gegeben werden dürfen!»

Das Foul von Denzel Dumfries (28) an Harry Kane (30) sei als solches zu werten und der Penalty an sich deshalb korrekt gewesen, wie Meier gegenüber Blick erklärte. Doch das Handspiel hätte geahndet werden müssen, was den Penalty-Entscheid überflüssig gemacht hätte. «Wahrscheinlich haben sie sich zu stark auf die Elfmeter-Szene fokussiert und haben das nicht gesehen», so Meier.