Was wurde Gareth Southgate an dieser Euro kritisiert. Besonders seine ausbleibenden Wechsel brachten Fans zur Weissglut. Im Halbfinal wechselt der Coach aber den Sieg ein.

1/5 Gareth Southgate herzt seinen Torschützen.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Es läuft die 81. Minute im Halbfinal zwischen England und Holland, als Gareth Southgate mit einer Regel bricht.

Erstmals überhaupt an dieser Endrunde nimmt er seinen Captain und Startstürmer Harry Kane vor der 90. Minute aus dem Spiel, wenn die «Three Lions» nicht in Führung lagen. Stattdessen bringt er Ollie Watkins ins Spiel, der vor dem Mittwochabend erst 20 Einsatzminuten an diesem Turnier gespielt hatte.

Southghates Mut wird belohnt: Auf Vorlage von Cole Palmer, den der Coach ebenfalls in der 81. Minute ins Spiel gebracht hat, schiesst Watkins England in den Final. Wahnsinn!

Einer wusste allerdings genau, dass dieser Wechsel England zum Erfolg verhelfen würde: Torschütze Watkins selber. Nach Spielschluss erzählt er im Interview mit dem englischen TV-Sender «itv» euphorisiert: «Ich habe seit Wochen auf diesen Moment gewartet. Ich schwöre auf mein Leben und auf das meines Kindes, dass ich vor dem Spiel zu Cole Palmer sagte: ‹Wenn wir heute eingewechselt werden, dann wirst du mir die Vorlage geben und ich werde treffen.› Und so ists gekommen.»

Belohnt wird diese wahr gewordene Ansage mit der Auszeichnung zum Spieler des Spiels – und natürlich mit dem Finaleinzug. Ob Watkins dort gegen die Spanier auch wieder zum Zug kommen wird?