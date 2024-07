Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7 Für Kane ein schmerzhafter Moment, aber berechtigt er auch einen VAR-Eingriff?

Andrea Cattani Redaktor Sport

War das, was sich in Dortmund am Mittwochabend beim Match zwischen Holland und England in der 15. Minute abspielt, wirklich ein Penalty?

Nach einem Fehlschuss von Englands Captain Harry Kane deckt die Zeitlupe ein zunächst nicht geahndetes Vergehen von Denzel Dumfries auf: Der holländische Verteidiger trifft Kane nach dessen Schussabgabe mit offener Sohle am Fuss. Schmerzhaft, ja. Aber ist das auch ein Foul? Und ist es auch ein glasklarer Fehlentscheid von Schiedsrichter Felix Zwayer, der vom VAR korrigiert werden muss?

«Es braucht den ‹rücksichtslosen Kontakt›»

Für SRF-Kommentator Sascha Ruefer ist bei der Live-Übertragung der Fall klar: «Das ist aber heftig. Das ist ein gestrecktes Bein. Oh là là!» Noch bevor sich auf dem Feld der Video-Schiedsrichter meldet, wird beim Schweizer Fernsehen Schiedsrichter-Experte Sascha Amhof (44) hinzugezogen. Er erklärt: «Normalerweise sagt man, es brauche nach der Schussabgabe einen ‹rücksichtslosen Kontakt›. Und der ist hier eigentlich sichtbar, mit dieser offenen Sohle.» Ihn überrascht der anschliessende Penalty-Entscheid darum nicht.

Ähnlich sieht das auch Urs Meier, Schiri-Experte für Blick. «Eigentlich müsste das der Referee auf Anhieb auf dem Feld erkennen. So muss der VAR im Nachhinein eingreifen – das aber völlig zurecht. Elfmeter ist in dieser Situation die richtige Entscheidung.»

Englischer Experte spricht von einer Schande

Komplette Einigkeit also? Mitnichten! Ausgerechnet auf der Insel versteht man wegen des nachträglich zugesprochenen Penaltys die Welt nicht mehr. Bei der Pausen-Analyse auf dem englischen Sender «itv» redet sich der frühere Nationalspieler Gary Neville (49, 85 Spiele für die Three Lions) regelrecht in Rage: «Als ehemaliger Verteidiger finde ich diesen Elfmeter eine Schande. Er (Denzel Dumfries) hat nur versucht, den Schuss zu blocken. Das ist nicht mal annähernd ein Penalty.»

Auch der zweite Ex-Nationalverteidiger im Dienste des TV-Senders, Lee Dixon (60, 22 Spiele), siehts ähnlich: «Ich denke nicht, dass das wirklich ein Penalty ist. Aber es ist mir halt auch egal.» Klar, denn kurz darauf stehts im Spiel dank des Elfmeters wieder 1:1. Und gut anderthalb Stunden später hat sich England auch den Platz im EM-Final gegen Spanien gesichert.

