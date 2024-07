Teures Unikat aus viel Silber Das ist der EM-Pokal 2024

Der EM-Pokal ist zweifelsohne der grösste Shootingstar des Turniers und erscheint in der aktuellen Form seit dem Heimturnier 2008 in der Schweiz und Österreich. Am Sonntag wird er entweder von Spanien oder England in den Berliner Nachthimmel gereckt.