So wenig hat gefehlt und die Schweizer Nati wäre am Samstagabend erstmals in einen EM-Halbfinal eingezogen. Und ein Blick in den Blätterwald zeigt: Sie hätte es verdient gehabt.

1/52 Ist das bitter: Manuel Akanji verschiesst im Penaltyschiessen. Die Nati ist raus.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

«Fussball, du elendes Miststück» – die Schlagzeile von CH Media dürfte am Sonntag nach dem K. o. im Penaltyschiessen vielen Schweizern aus der Seele sprechen.

Die Schweizer Medienlandschaft ist sich einig: Dieses Aus war so unverdient wie unglücklich. «Der Schmerz wird nachlassen. Bleiben wird eine schreckliche Narbe, eines Wunders, das es nicht gab, das in den Vororten Düsseldorfs verschwand», leidet «24 Heures» mit. Neben dem Schmerz wird aber vielerorts auch den Stolz und die Begeisterung betont, welche die Nati mit seinen Leistungen im Land ausgelöst hat. Oder wie es die «NZZ» nüchtern auf den Punkt bringt: «Die Schweiz verpasst an der EM ihr Ziel – doch sie macht Freude.»

Englands Weiterkommen nicht gestohlen ...

Dennoch bleibt für den «Tagesanzeiger» eine «Bitterkeit zurück». Weil es eine Niederlage sei, die «gegen dieses England, das ein weiteres Mal alles andere als unverwundbar» nicht zwingend gewesen sei. Die Rolle Englands an diesem Turnier wird ohnehin kritisch gesehen. «Als Turnierfavorit angereist, ist England auch gegen die Schweiz noch nicht in grosser Form aufgetreten», meint die «NZZ». Bei CH Media wird bilanziert: «Es ist ja nicht so, dass die Engländer diesen Sieg wie ein schäbiger Dieb geklaut haben. Es war ein Spiel auf Augenhöhe.»

In England wird das Weiterkommen selbstredend auch nicht als gestohlen empfunden. Nach dem Halbfinal-Einzug kommt im Blätterwald sogar ein leiser Hauch von EM-Euphorie auf – schliesslich fehlen nur noch zwei Siege, bis der erste EM-Titel überhaupt für das Mutterland des Fussballs Tatsache ist. «Dieses England kann Geschichte schreiben», meint beispielsweise der «Telegraph».

«England umarmt das Chaos»

Dennoch: Die Kritik an der englischen Spielweise bleibt. «Es war eine weitere langweilige Partie der Engländer, die gegen die Schweiz lange nichts zustande brachten», findet der «Daily Star». Gnadenlos geht der Guardian mit dem Team ins Gericht: «England verliert die Kontrolle und umarmt das Chaos.» Währends Southgates taktische Pläne irgendwann «in Trümmern gelegen» haben, hatte Murat Yakin im Gegensatz dazu einen Plan gehabt, der beinahe aufgegangen wäre.

In der «Sun» ist dennoch von der «besten Turnierleistung» die Rede. «Wenn wir an dem Fortschritt, den wir vor allem in der ersten Halbzeit gemacht haben, anknüpfen, können wir das Turnier gewinnen.»

Und zur Leistung der Schweiz? Nachdem unsere Nati vor dem Direktduell in den Himmel gelobt worden war, geht die Presse nicht mehr allzu gross auf den bezwungenen Viertelfinal-Gegner ein. Ihr Blick ist schon voll auf den Halbfinal vom Mittwoch gegen Holland gerichtet.

Akanji über Penalty: «Habe das Gefühl, alle im Stich gelassen zu haben» ( 03:07 )