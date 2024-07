Mitten in der jubelnden Millionenstadt London trauert eine Gruppe ausgewanderter Schweizer um das bittere Nati-Aus an der EM. Protokoll einer emotionalen Achterbahnfahrt.

1/17 Aus im Penaltyschiessen: Die Schweizer Fans in der Broadleaf Bar in London können es nicht fassen.

Die Situation erinnert an den berühmten Einstieg in die Asterix-Comics: Wir befinden uns im Jahr 2024. Ganz London ist von England-Fans besetzt. Ganz London? Nein! Ein von unbeugsamen Schweizern bevölkertes Pub hört nicht auf, den Einheimischen Widerstand zu leisten. In der Broadleaf Bar, etwas nördlich der Tower Bridge, versammelt sich für den EM-Viertelfinal zwischen England und der Nati eine Gruppe von Auslandschweizern. Die «New Helvetic Society», wie sich der kulturelle Klub nennt, hat eingeladen. «Show your support with some red and white attire», forderten die Veranstalter im Voraus. Und tatsächlich, viele kreuzen in rot und weiss auf, tragen Trikots, bringen Fahnen und Schals.