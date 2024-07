Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7 Frühaufsteher: Die Brillenbilder von Markus Walder, Christian Studer und Chris Dittler flatterten am Samstagmorgen als Erste rein.

Murat Yakin (49) sorgt nicht nur mit genialen taktischen Schachzügen für Aufsehen, sondern auch mit seiner Brillenwahl. Die markanten Objekte auf der Nase des Nati-Trainers geben zu reden. Vielen Leuten gefälltes. Das merkt auch Felix Moreno, der Verkaufsleiter der Brillenfirma Götti in der Schweiz. Die Firma, mit Hauptsitz in Wädenswil ZH, stattet Yakin aus. «Wir haben sehr viele Anfragen. Das ist der Wahnsinn! Damit hätten wir nie gerechnet.»

Kennengelernt hat er Yakin über einen gemeinsamen Freund. Eines Abends setzte Yakin dessen Brille auf. «Mein Freund hat mich gleich über Face Time angerufen. Da sagte mir Yakin, dass ihm die Brille gefällt und er gerne einmal vorbeikommen würde.»

1/11 Murat Yakin kennt man mittlerweile mit ausgefallenen Brillen auf der Nase. Der Nati-Trainer begeisterte beim Spiel gegen Deutschland mit diesem Modell.

Spezieller Lieferservice für Yakin

Gemeinsam wählten sie verschiedene Brillen aus. «Als er an die EM fuhr, meinte mein Kollege, das sei doch tolle Werbung für uns.» Moreno schüttelte nur den Kopf. «Noch nie hat eine Trainerbrille für Aufsehen gesorgt.» Bis jetzt! Das Gestell ohne Korrektur kostet zwischen 400 und 500 Franken. Die Brillengläser kommen obendrauf.

Welch exklusiven Service der Nati-Coach geniesst, zeigt folgendes Beispiel: «Murat wünschte sich vor dem Italien-Spiel ein etwas helleres Brillenglas, weil es im Berliner Olympiastadion dunkler sei als anderswo. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion habe ich ihm ein neues Brillenglas angefertigt und geliefert.» Yakin überlässt nichts dem Zufall.

