Schär schiesst Newcastle per Penalty zum Sieg

Nicolas Horni Sportredaktor

Anfang Oktober 2023. Newcastle United schlägt im ersten Champions-League-Spiel Paris Saint-Germain gleich mit 4:1. Mittendrin: Fabian Schär (32), der mit einem Traumtor für den Endstand sorgt.

Nach Verpassen der europäischen Plätze in der vergangenen Saison müssen die Magpies ein knappes Jahr später nun statt in der Königsklasse unter der Woche im League Cup ran. Am Dienstagabend trifft Newcastle auf AFC Wimbledon. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schiesst Ex-Nati-Star Schär sein Team mittels Penalty in Front – und letztlich zum 1:0-Sieg.

Trotz eines auf dem Papier letztlich knappen Sieges, kommen Schär und Co. gegen den englischen Drittligisten kaum in Bedrängnis, haben letztlich gar 79 Prozent Ballbesitz. Nur in der Offensive gelingt dem Team von Eddie Howe wenig. In der nächsten Runde des League Cups trifft Schärs Newcastle auf Chelsea. Letzte Saison gab es dieses Duell im Viertelfinal, Chelsea gewann 4:2 nach Penaltyschiessen.