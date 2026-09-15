Liverpool gelingt wichtiger Sieg – Spurs schlittern in die Krise

Tottenham trifft nach langer Durststrecke wieder, kann das Ligacup-Out gegen Liverpool aber nicht verhindern.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Liverpool steht nach einem 3:1-Heimsieg gegen Tottenham Hotspur im Ligacup in der 4. Runde. Die Spurs, die in der Liga auf Platz 17 stehen, warten weiter auf ein Erfolgserlebnis.

Tottenham, das in diesem Sommer 366 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben hat, erwischt die bessere Anfangsphase, vergibt aber zwei Riesenchancen: Erst scheitert Bergvall nach Udogie-Flanke aus sechs Metern an Keeper Mamardashvili, dann jagt Kudus einen Ball aus drei Metern über das Tor.

Liverpool kommt nach rund einer Viertelstunde besser ins Spiel, Koumas scheitert zunächst noch an Spurs-Goalie Dubravka. In der 21. Minute fällt dann aber die Führung für die Reds: Nach einem verlorenen Dribbling von Ngumoha landet der Ball bei Mac Allister, der aus 17 Metern mit rechts sehenswert zum 1:0 in den rechten Winkel trifft. Danach drücken die Gastgeber weiter, verpassen aber das 2:0. Auf der anderen Seite bleiben auch die Spurs gefährlich.

Spurs stemmen sich vergeblich gegen das Aus

Kurz nach der Pause legt Liverpool nach. In der 54. Minute kombiniert sich der League-Cup-Rekordchampion (10 Titel) über Frimpong, Kerkez und Mac Allister in den Strafraum, Cody Gakpo vollendet am linken Fünfereck mit rechts ins lange Eck zum 2:0. Tottenham bleibt bemüht und kommt durch Marmoush und Kudus zu weiteren Chancen, Mamardashvili pariert wieder stark.

In der 69. Minute gelingt den Gästen der Anschlusstreffer: Mateus Fernandes bringt eine Ecke von links, Mamardashvili verschätzt sich, Conor Gallagher steht dahinter frei und nickt zum 2:1 ein – das erste Tottenham-Tor nach drei Ligaspielen ohne eigenen Treffer.

Die Spurs haben nun mehr Ballbesitz und drängen auf den Ausgleich. In der Schlussphase rettet Mamardashvili seine Reds mit einer sensationellen Parade gegen Marmoush, ehe Dominik Szoboszlai, der in der 62. Minute eingewechselt wird, in der 91. Minute den Schlusspunkt setzt.