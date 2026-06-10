Leverkusen holt 16-jähriges Mega-Talent

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Leverkusen verpflichtet Kennet Eichhorn (16) bis 2031 von Hertha BSC

Eichhorn wurde jüngster Torschütze der 2. Bundesliga mit 16 Jahren

Ablöse beträgt dank Klausel nur 7 bis 8 Millionen Franken

Carlo Steiner Redaktor Sport

Freude bei Bayer Leverkusen: Die Werkself hat laut dem Sky-Transferexperten Florian Plettenberg das Werben um Mega-Talent Kennet Eichhorn (16) gewonnen. Er soll dem Verein zugesagt haben, einen Vertrag bis Sommer 2031 zu unterschreiben. Die Ablöse soll aufgrund einer Ausstiegsklausel nur acht bis neun Millionen Euro (gut sieben bis acht Millionen Franken) betragen. Der Youngster von Hertha BSC gilt als grösstes Mittelfeld-Talent im deutschen Fussball.

Eichhorn avancierte in Berlin schon in seinen jungen Jahren zum Stammspieler. Einzig eine Sprunggelenkverletzung aus dem Januar verhinderte, dass es in seiner Debüt-Saison im Profifussball nicht deutlich mehr als 17 Einsätze in der 2. Bundesliga geworden sind. Mit seinem ersten Einsatz im August im Alter von 16 Jahren und 14 Tagen wurde er zum jüngsten Spieler in der Geschichte des deutschen Unterhauses – und durch seinen Treffer in der zweitletzten Runde im Mai mit 16 Jahren, 9 Monaten und 13 Tagen auch zum jüngsten Torschützen.

Neben den Leverkusenern bemühten sich Medienberichten zufolge zahlreiche Topklubs um die Dienste von Eichhorn. So sollen auch Bayern, Dortmund, Leipzig, Frankfurt, Stuttgart, Manchester City und Liverpool am Spieler drangewesen sein.

Gute Erfahrung mit Hertha-Talent

Mit dem Wechsel macht er eine Saison nach Ibrahim Maza (20) denselben Schritt vom Berliner Zweitligisten zu einem absoluten Top-Team der Bundesliga. Maza entwickelte sich in Leverkusen schnell zum Stammspieler und wird nach einer starken Saison für Algerien bei der WM im Einsatz stehen. Eine ähnlich positive Entwicklung erhofft sich Bayer nun auch beim fast vier Jahre jüngeren Eichhorn. Unter dem neuen Trainer Carles Martinez (42) soll nach der verpassten Champions-League-Quali ein junges, schlagkräftiges Team geformt werden.

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