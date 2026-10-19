Statistik des Aarauer Cup-Helden ist aus FCZ-Sicht absurd

In seiner Zeit beim FC Zürich war Daniel Afriyie weit davon entfernt, ein Goalgetter zu sein. Jetzt trifft er in der zweiten Cuprunde gleich doppelt gegen seinen Ex-Verein. Und bringt die Hoffnung zurück nach Aarau.

Florian Raz Reporter Fussball

Die Arme gehen sofort entschuldigend in die Höhe. Natürlich hat sich Daniel Afriyie (25) vor dem Spiel damit beschäftigt, was er tun wird, wenn er gegen seinen alten Klub treffen sollte.

«Es war stets in meinem Kopf, dass ich nicht respektlos sein werde, weil ich eine gute Zeit in Zürich hatte», erzählt der Stürmer nach Spielschluss: «Ich habe Hochachtung vor der Südkurve sowie Heliane und Cillo.» Ob es die angereisten Fans oder den angesprochenen FCZ-Präsidenten Ancillo Canepa tröstet? Immerhin schiesst Afriyie ihr Team in der zweiten Runde aus dem Cup.

In 50 Spiele für den FCZ schoss Afriyie 2 Tore

Das Scheitern an einem kriselnden Team aus der Challenge League allein ist aus FCZ-Sicht schon bitter. Aber es gibt da noch eine absurde Statistik, die sich für die Zürcher wie Salz in ihren offenen Wunden anfühlen muss: In den 50 Matches für die erste Mannschaft des FC Zürich hat Afriyie bloss zwei Tore geschossen. Also exakt gleich viele, wie er nun in einem einzigen Cupspiel gegen seinen Ex-Klub erzielt. Dem sagt man dann wohl bittere Ironie.

Wobei es am Sonntag es sogar drei Treffer sein könnten. Aber Afriyies erstes Tor wird wegen eines sehr knappen Offsides aberkannt. Und mit seinen beiden Grosschancen gegen Spielende geht er dann so um, wie man es von ihm aus seiner Zeit im FCZ-Dress kennt: Er vergibt sie.

Wobei es in diesem Spiel klar wird, dass sich der Ghanaer seit seinem Wechsel im Sommer 2023 von Zürich nach Aarau entwickelt hat. Im ersten Jahr mit dem FCA blieb der Output noch bescheiden. In der vergangenen Spielzeit aber war er mit 12 Toren und 7 Assists in 35 Spielen so produktiv wie noch nie in seiner Profi-Karriere.

Der Start in die aktuelle Challenge League ist Afriyie wie dem gesamten FCA missraten. «Darum war dieses Spiel für uns besonders wichtig», hält er nach dem Sieg fest. «Wir mussten gewinnen, um unser Selbstvertrauen zurückzuholen.»

Nimmt die Saison für die Aarauer nun also die Wende zum Besseren, nachdem der Saisonstart in der Liga missraten ist? Für Daniel Afriyie steht fest: «Ganz sicher.»