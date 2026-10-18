Zu diesen Duellen kommts im Cup-Achtelfinal

Nach den Sonntags-Spielen werden im SRF-Studio die Cup-Achtelfinals ausgelost. Es kommt zu diesen Duellen.

Christian Müller Redaktor Sport

Fabian Lustenberger (38) amtet am Sonntag als Losfee. Und der langjährige YB-Profi und jetzige SRF-Experte zieht für «seine» Berner einen grossen Gegner aus der Loskugel: Der FC Basel reist für den Cup-Achtelfinal ins Wankdorf.

Zudem gibts zwei weitere Duelle unter Super-League-Klubs: Lausanne empfängt GC und der amtierende Cupsieger St. Gallen trifft auf Liga-Leader Lugano.

Die Achtelfinals in der Übersicht:

Yverdon (ChL) – Thun

Lausanne – GC

Brühl (PL) – Aarau (ChL)

St. Gallen – Lugano

Luzern – Wil (ChL)

YB – Basel

SLO (ChL) – Sion

Xamax (ChL) – Servette

Gespielt wird vom 1. bis 3. Dezember.