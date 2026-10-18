Zu diesen Duellen kommts im Cup-Achtelfinal

Fabian Lustenberger (38) amtet am Sonntag als Losfee. Und der langjährige YB-Profi und jetzige SRF-Experte zieht für «seine» Berner einen grossen Gegner aus der Loskugel: Der FC Basel reist für den Cup-Achtelfinal ins Wankdorf.
Zudem gibts zwei weitere Duelle unter Super-League-Klubs: Lausanne empfängt GC und der amtierende Cupsieger St. Gallen trifft auf Liga-Leader Lugano.
Die Achtelfinals in der Übersicht:
Yverdon (ChL) – Thun
Lausanne – GC
Brühl (PL) – Aarau (ChL)
St. Gallen – Lugano
Luzern – Wil (ChL)
YB – Basel
SLO (ChL) – Sion
Xamax (ChL) – Servette
Gespielt wird vom 1. bis 3. Dezember.
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