DE
FR
Abonnieren

Schweizer Cup im Ticker
Macht Lugano in Cham den nächsten Schritt aus der Krise?

Zum Abschluss des Cup-Wochenende stehen am Sonntag nochmals sechs Super-Ligisten im Einsatz. Ab 14.30 Uhr gehts los. In unserem Cup-Ticker halten wir dich zu allen Spielen auf dem Laufenden.
Publiziert: vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Sonntagsspiele in der Übersicht

SC Cham – FC Lugano, 14.30 Uhr

FC Courtételle – YB, 15.30 Uhr

FC Breitenrain – FC Thun, 15.30 Uhr

FC Dardania Lausanne – Servette FC, 15.30 Uhr

Vevey Sports – Lausanne-Sport, 15.30 Uhr

FC Lachen/Altdorf – GC, 16 Uhr

SC Cham – FC Lugano, 14.30 Uhr

FC Courtételle – YB, 15.30 Uhr

FC Breitenrain – FC Thun, 15.30 Uhr

FC Dardania Lausanne – Servette FC, 15.30 Uhr

Vevey Sports – Lausanne-Sport, 15.30 Uhr

FC Lachen/Altdorf – GC, 16 Uhr

vor 1 Minute
Anpfiff
Anpfiff

Cham – Lugano 0:0

Die Partie in Cham läuft. Die Luganesi – heute in Türkisblau – beginnen mit Anspiel.

vor 10 Minuten

Keine B-Elf bei Lugano

Lugano-Coach Mattia Croci-Torti nimmt im Vergleich zum bedeutungslosgen Auswärtssieg im Rückspiel der Conference-League-Quali gegen Celje mehrere Änderungen vor, verzichtet aber darauf, gegen Cham eine B-Elf aufzustellen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
12:34 Uhr

Derby-Charakter am Cup-Sonntag

Den Auftakt macht ab 14.30 Uhr der FC Lugano gegen Promotion-League-Klub Cham. Machen die Tessiner nach dem ersten Saisonsieg gegen Basel vergangenes Wochenende den nächsten Schritt aus der Krise?

Schlag auf Schlag gehts dann ab 15.30 Uhr weiter. Mit YB, Thun, Servette und Lausanne starten gleich vier Oberklassige ins Cup-Abenteuer. Dabei haben alle vier Duelle gewissen Derby-Charakter. Für YB gehts ins Jura zum FC Courtételle. Thun reist auf den Berner Spitalacker Spitz zum FC Breiteinrain. Derweil Servette (gegen Dardania Lausanne) und Lausanne-Sports (gegen Vevey Sports) für ihre Erstrundenduelle in der Westschweiz bleiben.

Den Abschluss machen dann die Grasshoppers, die an das untere Ende des Zürisees zum FC Lachen/Altendorf reisen.

12:33 Uhr

Begrüssung

Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Cup-Sonntag. Zum Abschluss des Wochenendes werden sechs Super-League-Klubs im Einsatz stehen. 

Ende des Livetickers
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen