Derby-Charakter am Cup-Sonntag

Den Auftakt macht ab 14.30 Uhr der FC Lugano gegen Promotion-League-Klub Cham. Machen die Tessiner nach dem ersten Saisonsieg gegen Basel vergangenes Wochenende den nächsten Schritt aus der Krise?

Schlag auf Schlag gehts dann ab 15.30 Uhr weiter. Mit YB, Thun, Servette und Lausanne starten gleich vier Oberklassige ins Cup-Abenteuer. Dabei haben alle vier Duelle gewissen Derby-Charakter. Für YB gehts ins Jura zum FC Courtételle. Thun reist auf den Berner Spitalacker Spitz zum FC Breiteinrain. Derweil Servette (gegen Dardania Lausanne) und Lausanne-Sports (gegen Vevey Sports) für ihre Erstrundenduelle in der Westschweiz bleiben.

Den Abschluss machen dann die Grasshoppers, die an das untere Ende des Zürisees zum FC Lachen/Altendorf reisen.