Joker Bedia erlöst YB im Cup mit Doppelschlag

Der YB-Auftritt in der ersten Cup-Runde gegen 1.-Ligist Courtételle ist bescheiden. Dank Joker Chris Bedia kommen die Berner dennoch weiter. Allerdings fällt das Resultat zu hoch aus.

1/10 YB-Joker Chris Bedia trifft zuerst vom Punkt. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Der YB-Plan, vor dem Playoff-Hinspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen Slovan Bratislava Selbstvertrauen zu tanken, geht nicht auf. Trotz 4:1-Sieg bei 1.-Ligist Courtételle.

Im Gegenteil: Der Berner Super-Ligist zittert ordentlich. Und verliert auch noch Stürmer Sergio Cordova mit einer Schulterverletzung.

Eingewechselter Bedia YB-Matchwinner

Cordova wird zur Pause durch Chris Bedia ersetzt. Bedia ist der Spieler, der YB letztlich in die zweite Cup-Runde schiesst. Der 29-Jährige trifft doppelt. In der 79. Minute per Handspenalty zum 2:1. Und in der 82. Minute per Kopf zum 3:1.

Dem Heimteam aus dem Kanton Jura gehen zum Schluss die Kräfte aus. Verständlich, verlangt es dem Favoriten doch lange Zeit alles ab. Hugo Casanos Ausgleich fällt keineswegs überraschend und ist ebenso wenig unverdient (57.).

Lindners Lapsus

Wenige Minuten vor dem 1:1 wischt YB-Keeper Heinz Lindner den Ball gerade noch rechtzeitig von der Linie. Weil er einen Rückpass von Loris Benito so stoppen will, wie man das nie und nimmer tun darf – mit der Fusssohle.

Ja, das hätte ins Auge gehen können. Tuts aber nicht. YB ist weiter. Allerdings ohne das Selbstvertrauen gesteigert zu haben.