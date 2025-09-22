Nyon schmeisst den FCZ aus dem Cup. Doch der Sieg des Underdogs wird beinahe von Ausschreitungen überschattet, als Nyons Siegtorschütze Leorat Bega provokativ vor dem FCZ-Anhang jubelt. Die Eskalation kann aber verhindert werden.

Mit einem frech getretenen Panenka besiegelt Leorat Bega (22) im Penaltyschiessen das Cup-Schicksal des FCZ und lässt den Underdog aus dem Waadtland jubeln.

Nach dem erfolgreichen Torschuss dreht der Nyon-Held ab, läuft Richtung Fankurve des FCZ, wischt sich symbolisch den Staub vom durchnässten Shirt, legt den Finger auf die Lippen und setzt wenige Meter vor dem Gäste-Fanblock zum Jubeln an. Unnötig, denn um ein Haar artet das Ganze aus.

Vereinzelte FCZ-Fans stürmen auf den Platz, es kommt zu einer Rudelbildung zwischen Spielern, Betreuern und einigen Anhängern, für einen kurzen Moment droht die Situation zu eskalieren. Doch letztlich siegt die Vernunft, die FCZ-Fans bleiben hinter der Abschrankung, auch der Grossteil der Spieler bewahrt ruhig Blut, so dass das Ganze nicht in einer Massenschlägerei endet.

Bega will nichts von Böswilligkeit wissen

Nyons Siegtorschütze Bega ist sich allerdings keiner Schuld bewusst. «Das war nur Spass, um zu necken. So ist das eben im Fussball. Wenn sie ein Tor schiessen, necken sie uns auch», sagt der Mittelfeldspieler des Challenge Ligisten zu Blick. «Die Fans haben uns während des ganzen Spiels ausgepfiffen, da können wir auch etwas machen. Da ist nichts Böses dabei.» Letztendlich seien es ja nur ein paar Schubser gewesen.

Dank der Vernunft fast aller Beteiligten wird der Cup-Coup des Aussenseiters an diesem verregneten Sonntag auf dem Centre sportif de Colovray unweit des Uefa-Hauptquartiers nicht überschattet und Bega bleibt dank seines frech getretenen Penaltys der Held. «Ich wusste von Anfang an, dass ich einen Panenka schiessen würde, weil ich überzeugt war, dass der Torhüter nicht damit rechnen würde.» Und Bega behält recht, FCZ-Keeper Yanick Brecher spekuliert und springt in eine Torecke, so dass sich der sanft getretene Ball in die Mitte des Tors in die Maschen senkt.