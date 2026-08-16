Die Sechzehntelfinals des Schweizer Cups wurden ausgelost. Für den einen oder anderen Super-Ligisten dürfte es eine knifflige Aufgabe werden.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach der ersten Cuprunde ist vor der zweiten. Am Sonntagabend wurden bereits die Sechzehntelfinals ausgelost, die am Wochenende des 16./17./18. Oktobers stattfinden. Dabei bekommen es gleich mehrere Super-Ligisten mit Challenge-Ligisten zu tun und so durchaus eine knifflige Aufgabe zugelost.

Ein Wiedersehen erlebt der FC St. Gallen. Für die Espen kommt es zum Ostschweizer Duell gegen Rapperswil-Jona, das es bereits im letzten Jahr im Achtelfinal gab. Auf dem Weg zum Titel mussten die St. Galler damals zittern. Die Entscheidung zu Gunsten der Espen fiel erst im Penaltyschiessen. Nun kommt es also zur Neuauflage dieses Duells.

Ebenfalls keine einfache Aufgabe dürfte es für Zürich gegen Aufstiegsaspirant Aarau und für Luzern gegen Absteiger Winterthur geben. Basel trifft derweil zwar mit Stade Nyonnais auch auf einen Challenge-Ligisten, die Waadtländer sind jedoch schlecht in die neue Saison gestartet und kleben nach drei Spielen noch punktlos am Tabellenende.

Meister Thun duelliert sich derweil mit Promotion-Ligist Schaffhausen und YB mit dem Erstligisten AC Taverne. Sion misst sich mit Cham, dem Promotion-Ligisten, der Challenge-League-Aufsteiger Kriens mit 2:0 aus dem Cup geworfen hat.

Klarer verteilt dürften auch die Rollen bei Servette (gegen Rotkreuz), Lausanne-Sport (gegen Winkeln), GC (gegen Grenchen) und Lugano (gegen Pully Football) sein, die es allesamt mit Zweitligisten zu tun bekommen. Dort wird das Fussballfest im Vordergrund stehen. Und wer weiss, vielleicht wird es ja die erste Cup-Überraschung geben.