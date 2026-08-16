DE
FR
Abonnieren

Nächste Cup-Runde ausgelost
Für Titelverteidiger St. Gallen kommt es zum Wiedersehen

Die Sechzehntelfinals des Schweizer Cups wurden ausgelost. Für den einen oder anderen Super-Ligisten dürfte es eine knifflige Aufgabe werden.
Publiziert: 20:23 Uhr
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Kommentieren
Für St. Gallen kommt es zur Neuauflage des Achtelfinals gegen Rapperswil-Jona.
Foto: Roger Albrecht/freshfocus
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach der ersten Cuprunde ist vor der zweiten. Am Sonntagabend wurden bereits die Sechzehntelfinals ausgelost, die am Wochenende des 16./17./18. Oktobers stattfinden. Dabei bekommen es gleich mehrere Super-Ligisten mit Challenge-Ligisten zu tun und so durchaus eine knifflige Aufgabe zugelost.

Ein Wiedersehen erlebt der FC St. Gallen. Für die Espen kommt es zum Ostschweizer Duell gegen Rapperswil-Jona, das es bereits im letzten Jahr im Achtelfinal gab. Auf dem Weg zum Titel mussten die St. Galler damals zittern. Die Entscheidung zu Gunsten der Espen fiel erst im Penaltyschiessen. Nun kommt es also zur Neuauflage dieses Duells.

Ebenfalls keine einfache Aufgabe dürfte es für Zürich gegen Aufstiegsaspirant Aarau und für Luzern gegen Absteiger Winterthur geben. Basel trifft derweil zwar mit Stade Nyonnais auch auf einen Challenge-Ligisten, die Waadtländer sind jedoch schlecht in die neue Saison gestartet und kleben nach drei Spielen noch punktlos am Tabellenende. 

Meister Thun duelliert sich derweil mit Promotion-Ligist Schaffhausen und YB mit dem Erstligisten AC Taverne. Sion misst sich mit Cham, dem Promotion-Ligisten, der Challenge-League-Aufsteiger Kriens mit 2:0 aus dem Cup geworfen hat.

Klarer verteilt dürften auch die Rollen bei Servette (gegen Rotkreuz), Lausanne-Sport (gegen Winkeln), GC (gegen Grenchen) und Lugano (gegen Pully Football) sein, die es allesamt mit Zweitligisten zu tun bekommen. Dort wird das Fussballfest im Vordergrund stehen. Und wer weiss, vielleicht wird es ja die erste Cup-Überraschung geben.

Die Paarungen im Überblick

Die Partien mit Super-League-Beteiligung:

Stade Nyonnais (ChL) – Basel (SL)

Rotkreuz (2. Int.) – Servette (SL)

Schaffhausen (PL) – Thun (SL)

Aarau (ChL) – Zürich (SL)

Rapperswil-Jona (ChL) – St. Gallen (SL) 

Winterthur (ChL) – Luzern (SL)

Winkeln (2.) – Lausanne-Sport (SL)

Grenchen (2. Int.) – GC (SL)

Pully Football (2. Int.) – Lugano (SL)

AC Taverne (1.) – YB (SL)

Cham (PL) – Sion (SL)


Die weiteren Partien:

Langenthal (1.) – Xamax (ChL)

Bulle (PL) – Wil (ChL)

Köniz (2. Int.) – Brühl (PL) 

Stade-Lausanne-Ouchy (ChL) – Etoile Carouge (ChL)

BSC Old Boys (2. Int.) – Yverdon (ChL)

Die Partien mit Super-League-Beteiligung:

Stade Nyonnais (ChL) – Basel (SL)

Rotkreuz (2. Int.) – Servette (SL)

Schaffhausen (PL) – Thun (SL)

Aarau (ChL) – Zürich (SL)

Rapperswil-Jona (ChL) – St. Gallen (SL) 

Winterthur (ChL) – Luzern (SL)

Winkeln (2.) – Lausanne-Sport (SL)

Grenchen (2. Int.) – GC (SL)

Pully Football (2. Int.) – Lugano (SL)

AC Taverne (1.) – YB (SL)

Cham (PL) – Sion (SL)


Die weiteren Partien:

Langenthal (1.) – Xamax (ChL)

Bulle (PL) – Wil (ChL)

Köniz (2. Int.) – Brühl (PL) 

Stade-Lausanne-Ouchy (ChL) – Etoile Carouge (ChL)

BSC Old Boys (2. Int.) – Yverdon (ChL)

In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Zürich
FC Zürich
FC Luzern
FC Luzern
FC Lugano
FC Lugano
FC Sion
FC Sion
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Thun
FC Thun
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Luzern
        FC Luzern
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Sion
        FC Sion
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Thun
        FC Thun