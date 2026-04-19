DE
FR
Abonnieren
GC-Chaoten attackieren den eigenen Teambus
1:43
Eskalation nach Cup-Blamage:GC-Chaoten attackieren den eigenen Teambus

Das sagt GC nach der Fan-Attacke
«Klare Grenze überschritten – das ist inakzeptabel»

Nachdem der eigene Teambus mit Pyros beworfen wurde, reagieren die Grasshoppers. «Ich bin froh, ist es nicht noch mehr eskaliert», sagt GC-Sportchef Alain Sutter.
Publiziert: 10:08 Uhr
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Kommentieren
1/6
Feuer und Chaoten, die aufs Spielfeld wollen. Die GC-Kurve überschreitet in Lausanne schon während des Cup-Halbfinals immer wieder Grenzen.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Grasshoppers-Fans attackieren Teambus nach Halbfinal-Aus in Lausanne
  • Mindestens eine Seenotfackel landet nahe dem Bus
  • Klub reagiert mit scharfer Kritik auf den Angriff
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Florian RazReporter Fussball

Kurz nach Spielschluss sind die Vertreter der Grasshoppers noch darum bemüht, Verständnis für ihre Fans aufzubringen. Tenor: Es ist sicher nicht gut, Feuerwerk aufs Feld zu werfen. Aber der Frust war halt gross nach dem Aus im Cup-Halbfinal bei Stade Lausanne-Ouchy. Und zum Glück ist nichts Schlimmes passiert.

Alain Sutter (58) sagt stellvertretend: «Natürlich gehören keine Pyros auf den Platz, aber ich kann die Enttäuschung der Fans verstehen. Ich bin froh, ist es nicht noch mehr eskaliert.»

«Die erste Halbzeit war vernünftig»
1:33
Sutter nach Cup-Aus:«Die erste Halbzeit war vernünftig»

Pyros auf den eigenen Teambus

Als der GC-Sportchef das sagt, weiss er nicht, was noch bevorsteht. Kurz vor der Abfahrt attackieren rund 30 Chaoten mit GC-Bezug den Teambus der Zürcher. Es werden Seenotfackeln in Richtung des Gefährts geworfen. Mindestens einer der nicht zu löschenden Leuchtkörper landet in der Nähe des Busses. Ein vermummter Mann schafft es gar in den Kabinentrakt, wird aber mit Pfefferspray schnell wieder vertrieben.

Mehr zum Cup-Out von GC
Tritten gelingt Olimpico und jubelt dann vor der GC-Kurve
1:13
Eskalation im Cup-Halbfinal
Tritten gelingt Olimpico und jubelt dann vor der GC-Kurve
So traumhaft schiesst Nomel Ouchy in den Cupfinal
1:20
Abrashi rutscht aus
So traumhaft schiesst Nomel Ouchy in den Cupfinal
GC-Fans attackieren den eigenen Teambus
Mit Video
Nach Cup-Blamage in Lausanne
GC-Fans attackieren den eigenen Teambus

Es ist eine Grenzüberschreitung, die ihresgleichen sucht. Auf Blick-Anfrage schreibt GC: «Wir verstehen den Frust unserer Fans nach der äusserst bitteren Niederlage. Wir sind alle ebenfalls enttäuscht. Beim versuchten Angriff auf unseren Mannschaftsbus wurde jedoch eine klare Grenze überschritten, ein solches Verhalten ist für uns inakzeptabel.»

Bleibt die Frage, wie es nun weitergeht in der sowieso schon angespannten Beziehung zwischen Kurve und Klub: Bereits am kommenden Samstag spielen die Grasshoppers zu Hause gegen Luzern. Es ist der Start in die letzte Phase des Abstiegskampfs, in dem GC keine Nebenschauplätze gebrauchen kann.

Angriffe aufs eigene Team sind extrem selten

Angriffe auf die eigene Mannschaft oder den eigenen Verein sind in der Schweiz zum Glück äusserst selten. 2008 verursacht ein Teil des St. Galler Anhangs nach dem feststehenden Abstieg 150'000 Franken Sachschaden am eigenen Stadion Espenmoos, in dem allerdings in der folgenden Saison nicht mehr gespielt wird.

Als der FC Zürich 2016 absteigt, dringt eine Gruppe Chaoten in den Spielertunnel ein, wird dann aber ohne Kontakt mit den Spielern durch den Hinterausgang hinausgeleitet.

Beim Abstieg der Grasshoppers 2019 sorgen GC-Anhänger für zwei Spielabbrüche. Einmal mit Pyrowürfen aufs Feld. Einmal, indem sie in Richtung Spielfeld drängten und das Trikot der GC-Spieler einfordern.

Die Schande von Luzern 2019
Die dicke Hooligan-Akte von Stefan N.
Mit Video
Verurteilt, bestraft, dreist
Die dicke Hooligan-Akte von Stefan N.
Sofortiges Stadionverbot für GC-Hooligan Stefan N. und vier weitere Chaoten!
Mit Video
Liga greift durch
Sofortiges Stadionverbot für GC-Hooligan Stefan N. !
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne-Ouchy
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        Stade-Lausanne-Ouchy
        Stade-Lausanne-Ouchy