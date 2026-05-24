Mannschaft trifft am späten Abend ein
Wie der FCSG in den sozialen Medien vermeldet, wird die Mannschaft «zwischen 21 und 22 Uhr in St. Gallen eintreffen». Auch die Fans, die die Partie im Wankdorf verfolgt haben, werden mit insgesamt neun Extrazügen am späteren Abend ankommen. Aber: «Der genaue Start der Feier kann sich aufgrund verspäteter Fanzüge sowie der Rückreise der 1. Mannschaft noch verschieben», schreibt der Cupsieger weiter.
In der Stadt wird währenddessen eine Bühne zur Präsentation der Mannschaft aufgestellt. Ausserdem stehen verschiedene Food- und Getränke-Stände zur Verfügung.
20'000 Fans am Public Viewing
Am St. Galler Marktplatz haben rund 20'000 FCSG-Anhänger den Cupfinal gegen SLO auf mehreren Grossleinwänden am Public Viewing verfolgt. Nach dem Schlusspfiff herrschte grosser Jubel über den 3:0-Erfolg der Espen in Bern. Nun erwarten die Fans ihre Cupsieger in St. Gallen. Dann kann die grosse Cupfeier steigen.
Fans in St. Gallen warten auf ihre Cup-Helden
In der St. Galler Innenstadt ist Party angesagt. Es herrscht Bombenstimmung. Die ganze Stadt ist auf der Gasse – natürlich in Grün-Weiss. Rund 20'000 Fans warten in St. Gallen auf ihre Cup-Helden und die Anhänger, die im Wankdorf im Stadion waren, und sich auf den Weg von Bern nach St. Gallen machen werden. Der Stadtrat hat in St. Gallen eine Freinacht bewilligt.
Begrüssung
Das lange Warten hat für die Fans des FC St. Gallen ein Ende. 26 Jahre nach dem letzten Meistertitel gewinnen die Espen den Schweizer Cup zum zweiten Mal nach 1969. Jetzt kann die Party in der Ostschweiz – vor allem aber in der Stadt St. Gallen – so richtig losgehen. Hier im Ticker halten wir dich diesbezüglich auf dem Laufenden.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!