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Das lange Warten hat ein Ende
In St. Gallen steigt die grosse Cup-Party

Der FC St. Gallen holt die Cup-Trophäe 57 Jahre nach dem letzten Titel wieder in die Ostschweiz – und die ganze Region macht Party. Tausende sind schon seit Sonntagmittag in der St. Galler Innenstadt und feiern nun ausgelassen. Hier im Ticker bist du live mit dabei.
Publiziert: 17:41 Uhr
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Aktualisiert: 17:52 Uhr
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Blick Sportdesk
vor 43 Minuten

Mannschaft trifft am späten Abend ein

Wie der FCSG in den sozialen Medien vermeldet, wird die Mannschaft «zwischen 21 und 22 Uhr in St. Gallen eintreffen». Auch die Fans, die die Partie im Wankdorf verfolgt haben, werden mit insgesamt neun Extrazügen am späteren Abend ankommen. Aber: «Der genaue Start der Feier kann sich aufgrund verspäteter Fanzüge sowie der Rückreise der 1. Mannschaft noch verschieben», schreibt der Cupsieger weiter.

In der Stadt wird währenddessen eine Bühne zur Präsentation der Mannschaft aufgestellt. Ausserdem stehen verschiedene Food- und Getränke-Stände zur Verfügung.

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17:50 Uhr

20'000 Fans am Public Viewing

Am St. Galler Marktplatz haben rund 20'000 FCSG-Anhänger den Cupfinal gegen SLO auf mehreren Grossleinwänden am Public Viewing verfolgt. Nach dem Schlusspfiff herrschte grosser Jubel über den 3:0-Erfolg der Espen in Bern. Nun erwarten die Fans ihre Cupsieger in St. Gallen. Dann kann die grosse Cupfeier steigen.

Foto: Nico Ilic/freshfocus
17:31 Uhr

Fans in St. Gallen warten auf ihre Cup-Helden

In der St. Galler Innenstadt ist Party angesagt. Es herrscht Bombenstimmung. Die ganze Stadt ist auf der Gasse – natürlich in Grün-Weiss. Rund 20'000 Fans warten in St. Gallen auf ihre Cup-Helden und die Anhänger, die im Wankdorf im Stadion waren, und sich auf den Weg von Bern nach St. Gallen machen werden. Der Stadtrat hat in St. Gallen eine Freinacht bewilligt.

Prächtige Stimmung in St. Gallen nach dem Cupsieg
0:34
Fans warten aufs Team:Prächtige Stimmung in St. Gallen nach dem Cupsieg
17:20 Uhr

Begrüssung

Das lange Warten hat für die Fans des FC St. Gallen ein Ende. 26 Jahre nach dem letzten Meistertitel gewinnen die Espen den Schweizer Cup zum zweiten Mal nach 1969. Jetzt kann die Party in der Ostschweiz – vor allem aber in der Stadt St. Gallen – so richtig losgehen. Hier im Ticker halten wir dich diesbezüglich auf dem Laufenden.

Ende des Livetickers
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