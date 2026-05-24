Mannschaft trifft am späten Abend ein

Wie der FCSG in den sozialen Medien vermeldet, wird die Mannschaft «zwischen 21 und 22 Uhr in St. Gallen eintreffen». Auch die Fans, die die Partie im Wankdorf verfolgt haben, werden mit insgesamt neun Extrazügen am späteren Abend ankommen. Aber: «Der genaue Start der Feier kann sich aufgrund verspäteter Fanzüge sowie der Rückreise der 1. Mannschaft noch verschieben», schreibt der Cupsieger weiter.

In der Stadt wird währenddessen eine Bühne zur Präsentation der Mannschaft aufgestellt. Ausserdem stehen verschiedene Food- und Getränke-Stände zur Verfügung.