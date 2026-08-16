Die Spiele mit Super-League-Beteiligung
Kerzers (2.) – Sion 1:3*
Thalwil (1.) – St. Gallen 0:1*
Buochs (1.) – Luzern 0:2*
Vedeggio Calcio (2.) – Lugano 0:3*
Saxon Sport (2.) – Thun 0:0*
Thalwil - St. Gallen: 54. Minute 0:1*
Starke Parade von Watkowiak. Bonsu stürmt auf das gegnerische Tor los, der FCSG-Keeper kann den Ausgleich aber in extremis verhindern.
Vedeggio – Lugano: 10. Minute 0:2*
Nach zehn Minuten schlägt es zum zweiten Mal hinter Sacchelli ein: Dos Santos verschafft sich mit einer Körpertäuschung im gegnerischen Strafraum Platz und versenkt den Ball dann cool im Tor des Kantonsrivalen – 2:0 für den Oberklassigen.
Kerzers - Sion: 51. Minute 1:3* – Toor für Sion
Das 3:1 für Sion fällt kurz darauf.
Kerzers - Sion: 49. Minute 1:2 – Toor für Sion
Und postwendend geht Sion wieder in Führung. Die Sittener spielen einen weiten Ball flach in den Strafraum. Dort verpasst ein Sion-Spieler den Ball, jedoch steht Berdayes bereit
Vedeggio – Lugano: 6. Minute 0:1*
Lugano erwischt einen Start nach Mass in diese Cup-Partie: Vedeggio-Keeper Sacchelli lässt einen Schuss von Delcroix nach vorne abprallen – direkt vor die Füsse von Beckham Castro, der so nur noch zur Führung einschieben muss.
Kerzers - Sion : 48. Minute 1:1* – Tooor für Kerzers
Der Underdog gleicht aus! Waeber trifft für Kerzers. Die Freiburger kombinieren sich problemlos durch den gegnerischen Strafraum. Dort wird Waeber mit einem Querpass zentral vor das Tor geschickt und muss nur noch einschieben.
Saxon - Thun: 2. Minute 0:0*
Keine zwei Minuten sind gespielt und schon verzeichnet der Favorit zwei Top-Chancen. Dursun scheitert am Pfosten, Maier verzieht.
Buochs – Luzern: 46. Minute 0:2*
In Buochs sind die beiden Teams aus den Kabinen zurückgekehrt, womit die zweite Halbzeit beginnen kann. Diese nimmt Luzern mit neuem Personal in Angriff: Loïc Lüthi kommt für Meng Freimann.
Kerzers - Sion: 46. Minute 0:1*
Weiter geht es in Kerzers mit der zweiten Halbzeit gegen Sion.