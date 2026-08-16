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1. Cup-Runde im Ticker
Auch Lugano und Thun sind in die Cup-Kampagne gestartet

Mit Sion, St. Gallen, Luzern, Lugano und Thun bestreiten fünf Super-League-Teams am Sonntag ihre Erstrunden-Partie im Schweizer Cup. Stolpert einer dieser Vertreter über einen aufmüpfigen Unterklassigen? Ab 15 Uhr bist du hier im Cup-Ticker live mit dabei.
Publiziert: 14:02 Uhr
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Aktualisiert: vor 9 Minuten
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Manuela Bigler und Gian-Andri Baumgartner
13:22 Uhr

Die Spiele mit Super-League-Beteiligung

Kerzers (2.) – Sion 1:3*
Thalwil (1.) – St. Gallen 0:1*
Buochs (1.) – Luzern 0:2*
Vedeggio Calcio (2.) – Lugano 0:3*
Saxon Sport (2.) – Thun 0:0*

vor 1 Minute

Thalwil - St. Gallen: 54. Minute 0:1*

Starke Parade von Watkowiak. Bonsu stürmt auf das gegnerische Tor los, der FCSG-Keeper kann den Ausgleich aber in extremis verhindern.

vor 2 Minuten
Tor
Tor

Vedeggio – Lugano: 10. Minute 0:2*

Nach zehn Minuten schlägt es zum zweiten Mal hinter Sacchelli ein: Dos Santos verschafft sich mit einer Körpertäuschung im gegnerischen Strafraum Platz und versenkt den Ball dann cool im Tor des Kantonsrivalen – 2:0 für den Oberklassigen.

vor 2 Minuten

Kerzers - Sion: 51. Minute 1:3* – Toor für Sion

Das 3:1 für Sion fällt kurz darauf.

vor 5 Minuten
Tor
Tor

Kerzers - Sion: 49. Minute 1:2 – Toor für Sion

Und postwendend geht Sion wieder in Führung. Die Sittener spielen einen weiten Ball flach in den Strafraum. Dort verpasst ein Sion-Spieler den Ball, jedoch steht Berdayes bereit

vor 5 Minuten
Tor
Tor

Vedeggio – Lugano: 6. Minute 0:1*

Lugano erwischt einen Start nach Mass in diese Cup-Partie: Vedeggio-Keeper Sacchelli lässt einen Schuss von Delcroix nach vorne abprallen – direkt vor die Füsse von Beckham Castro, der so nur noch zur Führung einschieben muss.

vor 5 Minuten
Tor
Tor

Kerzers - Sion : 48. Minute 1:1* – Tooor für Kerzers

Der Underdog gleicht aus! Waeber trifft für Kerzers. Die Freiburger kombinieren sich problemlos durch den gegnerischen Strafraum. Dort wird Waeber mit einem Querpass zentral vor das Tor geschickt und muss nur noch einschieben.

vor 8 Minuten

Saxon - Thun: 2. Minute 0:0*

Keine zwei Minuten sind gespielt und schon verzeichnet der Favorit zwei Top-Chancen. Dursun scheitert am Pfosten, Maier verzieht.

vor 9 Minuten
«
In Buochs geht die zweite Halbzeit los. Und es ist nur noch einer von drei Freimann-Brüdern auf dem Platz. Meng Freimann macht Platz für Loic Lüthi. Marco Odermatt ist derweil nicht der einzige Star-Gast hier am Vierwaldstättersee. Auch Parma-Verteidiger und Ex-FCL-Junior Sascha Britschgi sitzt auf der Haupttribüne.
Carlo Emanuele Frezza, Blick-Reporter in Buochs
»
vor 10 Minuten
Spielerwechsel
Spielerwechsel

Buochs – Luzern: 46. Minute 0:2*

In Buochs sind die beiden Teams aus den Kabinen zurückgekehrt, womit die zweite Halbzeit beginnen kann. Diese nimmt Luzern mit neuem Personal in Angriff: Loïc Lüthi kommt für Meng Freimann.

vor 10 Minuten

Kerzers - Sion: 46. Minute 0:1*

Weiter geht es in Kerzers mit der zweiten Halbzeit gegen Sion.

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