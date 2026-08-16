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In Buochs geht die zweite Halbzeit los. Und es ist nur noch einer von drei Freimann-Brüdern auf dem Platz. Meng Freimann macht Platz für Loic Lüthi. Marco Odermatt ist derweil nicht der einzige Star-Gast hier am Vierwaldstättersee. Auch Parma-Verteidiger und Ex-FCL-Junior Sascha Britschgi sitzt auf der Haupttribüne.