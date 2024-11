Die Schweizer Teams konnten auf der europäischen Bühne bisher nicht überzeugen. Das hat zur Folge, dass man im Uefa-Ranking an Boden verliert.

1/7 Enttäuschung bei Renato Steffen und dem FC Lugano nach der peinlichen pleite in Serbien. Foto: Freshfocus

Die vierte Niederlage von YB in der diesjährigen Champions-League-Kampagne, eine peinliche Lugano-Pleite gegen den serbischen Provinz-Klub Topola (1:4) in der Conference League und ein mühvoller Sieg von St. Gallen gegen Larne im selben Wettbewerb: Die aktuellen Leistungen der Schweizer Klubs auf europäischem Boden lösen keine Euphorie aus.

«Das ist bedenklich, sehr bedenklich!», nervte sich Mattia Croci-Torti nach dem 1:4 seiner Tessiner am Donnerstagabend. Bitter ist die Pleite für die ganze Schweiz, denn sie hat Auswirkungen auf das 5-Jahres-Ranking der Uefa.

Kein zweiter Champions-League-Platz

Nach Platz 12 im Vorjahr und immerhin noch Rang 14 in diesem Sommer ist die Schweiz aktuell nur noch 15. Es könnte aber noch schlimmer kommen, denn es droht zeitnah der Absturz auf den 16. Platz. Dort lauert derzeit Dänemark, das gerade noch 0,1 Zähler hinter der Schweiz liegt. Ausserdem macht auch Polen von Rang 18 aus mächtigen Druck.

Der Fall aus den Top 15 hätte zur Folge, dass in der übernächsten Saison (die Saison 2025/26 richtet sich noch nach dem Ranking des letzten Sommers) nur noch vier Schweizer Teams für europäische Wettbewerbe startberechtigt wären. Ausgerechnet der zweite Startplatz in der Champions-League-Qualifikation würde verloren gehen. Nur noch der Meister dürfte sich in der Königsklassen-Quali versuchen.

Umgekehrt ist der Rückstand auf Platz zehn und der damit verbundenen direkten Qualifikation für die Champions League derzeit immens (8,125 Punkte) und unter normalen Umständen ausser Reichweite.

Schweizer Siege haben weniger Gewicht

Vor uns liegen Länder wie Griechenland, Norwegen, Tschechien und – nach dem Celtic-Sieg gegen RB Leipzig (3:1) in der Champions League – auch noch Schottland. Das Team aus Glasgow hat für die Schotten mit zwei Siegen und einem Remis kräftig gepunktet. Wir haben dank Lugano und St. Gallen immerhin schon drei Siege auf dem Konto.

Für einen Sieg – egal in welchem der drei Wettbewerbe – gibts zwei Punkte in der Uefa-Wertung, für ein Remis einen Zähler. Die Punkte aller Vereine werden addiert und durch die Anzahl der Anzahl Startplätze jedes Landesverbandes dividiert.

Aus Schweizer Sicht war es mit Blick auf die bisherige Punktausbeute womöglich sogar besser gewesen, hätten die Young Boys die Champions League verpasst, dafür in der Europa League den einen oder anderen Vollerfolg eingefahren. Immerhin: Für die Teilnahme an der Liga-Phase erhalten die Berner mindestens sechs Bonuspunkte, auch wenn die K.o.-Phase verpasst werden sollte.

Die sind im aktuellen Ranking aber bereits mit eingerechnet. Umso wichtiger wird es für die Schweizer Klubs, in der zweiten Hälfte der Ligaphase peinliche Niederlagen wie diejenige von Lugano zu vermeiden. Sonst wird die Lage, um es in Croci-Tortis Worten auszudrücken, nicht nur für Lugano «sehr bedenklich». Sondern für die ganze Schweiz.