Trotz ansprechender Leistung bleibt der FCSG auch im sechsten Spiel in Folge ohne Sieg. Die Playoffs rücken immer weiter in die Ferne.

1/7 St. Gallen kassiert die nächste Niederlage. Foto: keystone-sda.ch

Das Spiel

St. Gallen schiesst sich auch gegen Guimarães nicht aus dem Formtief – trotz ansprechender Leistung.

Die Espen starten stark in die Partie. Doch wer die Tore vorne nicht macht, bekommt sie nun mal hinten. Nach einer Viertelstunde sündigen die Espen bei zwei Doppelchancen innert kürzester Zeit. Zunächst scheitert Chadrac Akolo an Guimarães-Goalie Bruno Varela und Corsin Konietzke schiesst daneben (16.). Knapp eine Minute später ist es wieder Konietzke der sich am starken Torhüter die Zähne ausbeisst und Christian Witzig, der den Nachschuss aus bester Position ins Aussennetz hämmert.

Die abgezockten Gäste nutzen direkt ihre erste Chance zur Führung. Im Anschluss kann sich auch Lawrence Ati Zigi auszeichnen. Mit zwei Glanzparaden bewahrt er sein Team vor einem höheren Pausenrückstand. Einmal rettet auch die Querlatte.

In der zweiten Halbzeit sieht es – erst recht nach dem zweiten Tor – lange nach einem ungefährdeten Auswärtssieg für die Portugiesen aus. Doch die St. Galler geben nicht auf, kommen zum Anschluss und versuchen bis zum Ende, noch einen Punkt mitzunehmen. Zwei Konter besiegeln schlussendlich das St. Galler Schicksal.

So bleibt der FCSG in der Conference League auf vier Punkten sitzen. Um noch ein Wörtchen um die Playoff-Quali mitzureden, braucht es beim Bundesligisten aus Heidenheim einen Sieg. Auf einen solchen warten die Espen wettbewerbsübergreifend aber mittlerweile seit sechs Spielen. Das Team taumelt in Richtung Winterpause.

Und Guimarães? Der Sechste der portugiesischen Liga steht in der Conference League neu auf Platz zwei der Tabelle und kann mit der direkten Achtelfinal-Quali planen.

Die Tore

33. Minute, João Mendes, 0:1. Nuno Santos wird links im Strafraum steil geschickt und flankt direkt zur Mitte. Dort schlägt St.-Gallen-Captain Lukas Görtler am Ball vorbei, sodass der Torschütze unbedrängt einschiessen kann.

58. Minute, Gustavo Silva, 0:2. Nach einem St. Galler Ballverlust schaltet Guimarães schnell um. Am Ende verwertet der Torschütze einen flachen Querpass von Nuno Santos, der damit seinen zweiten Assist verbucht.

66. Minute, Kevin Csoboth, 1:2. Der Ungar wird nach einer hohen Vandermersch-Flanke von rechts zwar etwas in den Rücken gestossen, dennoch findet der Ball den Weg von seinem linken Bein ins Netz.

84. Minute, Alberto Baio, 1:3. Der Rechtsverteidiger geht in einem Konter mit und trifft von halb rechts souverän in die weite Ecke.

94. Minute, Samu, 1:4. José Bica springt der Ball scheinbar an die Hand, Zigi vereitelt seinen Abschluss. Doch der Ball springt vor die Füsse des Torschützen, der locker einschiebt. Nach VAR-Studium zählt das Tor.

Der Beste

Bruno Varela. In der Startphase haben die Espen zig Top-Möglichkeiten, der Vitoria-Goalie aber verhindert mehrfach den Rückstand. Stark.

Der Schlechteste

Lukas Görtler. Verliert nach zwei Minuten am eigenen Sechzehner den Ball. Humpelt nach dem 0:1, bleibt aber bis zur Pause auf dem Feld. Kaum Einfluss aufs Spiel.

Das gab zu reden

Im Cup-Out gegen Bellinzona zeigt Jordi Quintillà einen schwachen Auftritt, gegen den FCB und Vitoria bleibt der Vize-Captain deshalb zu Beginn bloss auf der Bank. Zur Pause wird er für den angeschlagenen Görtler eingewechselt, kann aber wieder nicht überzeugen.

Die Zuschauer

16’249 Zuschauer sehen ein attraktives Spiel. Und einen FC St. Gallen, der sich einmal mehr nicht für ein gutes Spiel belohnt.

Die Schiedsrichter

Nicholas Walsh aus Schottland wird zur Pause mit einem Pfeifkonzert verabschiedet, weil er Akolo eine lächerliche Gelbe Karte zeigt. Ansonsten aber hat er das Spiel zusammen mit seinen Kollegen im Griff.

So gehts weiter

St. Gallen trifft am letzten Spieltag der Conference League am 19. Dezember auswärts auf Heidenheim (21 Uhr). Guimarães empfängt die AC Fiorentina. In der Super League treffen die Espen am Sonntag im Letzigrund auf den FCZ (16.30 Uhr).