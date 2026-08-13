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UEFA Conference League: FC St. Gallen - FC Sheriff Tiraspol (13.08.2026)
FC St. Gallen
20:00
FC Sheriff Tiraspol
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FC St. Gallen
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 3:1
Vs
FC Sheriff Tiraspol
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Julian
Weinberger
Österreich
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Donnerstag
13. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
St.Gallen, Schweiz
Berit Sitterstadion
Kapazität
19'456
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