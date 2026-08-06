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Donnerstag
06. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Tiraspol, Moldawien
Sheriff-Stadion
Kapazität
14'000
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