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UEFA Conference League: Crystal Palace - FC Shakhtar Donetsk (07.05.2026)
Crystal Palace
21:00
FC Shakhtar Donetsk
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Crystal Palace
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 3:1
Vs
FC Shakhtar Donetsk
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Crystal Palace - FC Shakhtar Donetsk
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Spanien
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Donnerstag
07. Mai 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
London, England
Selhurst Park
Kapazität
25'194
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