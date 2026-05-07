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Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 3:1
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Crystal Palace - FC Shakhtar Donetsk

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Schiedsrichter
Referee
Alejandro
Jose Hernandez Hernandez
Spanien
Anstoss
Donnerstag
07. Mai 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
London, England
Selhurst Park
Kapazität
25'194
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