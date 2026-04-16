Urs Fischer hat Mainz als Tabellenletzter übernommen und führt den Karnevals-Klub durch Europa. Dafür wird der Zürcher gefeiert. In Mainz von seinem Boss Christian Heidel aber auch von Experten wie Mirko Slomka.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Urs Fischer führt Mainz nach fünf Monaten vom Tabellenende ins Glück

Mainz steht kurz vor dem Conference-League-Halbfinal, 2:0 gegen Strassburg

Gästeblock in Strassburg ausverkauft, Fans buchen Hotel für Final in Leipzig War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Urs Fischer ist ein «Märchenmacher». So nennt ihn der erfahrene Bundesliga-Trainer Mirko Slomka (58) im Blick-Interview – und so wird der Zürcher mittlerweile in ganz Deutschland bezeichnet. Der Grund: Fischers beeindruckende Bilanz bei Mainz nach nur fünf Monaten.

Im Dezember übernahm er den Klub als abgeschlagenen Tabellenletzten. Was danach folgte, gleicht tatsächlich einem Märchen. Mainz hat sich längst von den Abstiegsplätzen verabschiedet – und steht gleichzeitig international vor dem grössten Erfolg der Vereinsgeschichte. Das Halbfinale der Conference League ist zum Greifen nah. Mit einem 2:0-Vorsprung reist das Team zum Viertelfinal-Rückspiel nach Strassburg.

Mainz-Boss schwärmt von Fischer

«Das Halbfinal wäre bereits ein absoluter Traum», betont Slomka im Gespräch mit Blick. Die Euphorie in Mainz kennt derzeit keine Grenzen: Der Gästeblock in Strassburg war innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Und einige Fans haben sich sogar schon ein Hotelzimmer für den Conference-League-Final am 27. Mai in Leipzig gesichert. Zunächst aber reist der Mainzer Anhang im Shuttle nach Karlsruhe – anschliessend geht es per Schiff weiter nach Strassburg.

Die Europareise der Mainzer ist vor allem Fischer zu verdanken. Dabei hatte selbst Christian Heidel (61) zunächst Zweifel, ob er ihn überhaupt überzeugen könne, wie er der «Bild» verrät: «Vor dem ersten Anruf dachte ich, dass er sich das in unserer schwierigen Situation vielleicht gar nicht antun will.»

Inzwischen ist Heidel voll des Lobes über Fischer, den er als Mischung aus Fachwissen, Ruhe und Fleiss beschreibt. «Vergangene Woche nach dem 2:0 gegen Strassburg ist er ins Büro und hat noch drei Stunden das Spiel analysiert», erzählt der Mainz-Boss.

Fischers «verschmitzte Gelassenheit»

Heidel ist optimistisch, dass Fischer die Spieler fürs Rückspiel so einstellt, dass sie trotz der Euphorie nicht aus dem Konzept fallen. Das glaubt auch Slomka, der den Mainzern den grossen Coup zutraut – was auch einer Krönung von Fischers Karriere gleich käme. «Ich würde es ihm von Herzen gönnen. Er ist ein extrem sympathischer Typ. Schon bei Union hat er mit seiner Art enorm viel Sympathie gewonnen», schwärmt der frühere Bundesliga-Trainer.

Slomka hält grosse Stücke auf Fischer und attestiert ihm eine «verschmitzte Gelassenheit». Man habe stets den Eindruck, dass er genau weiss, was er tut. «Gleichzeitig schafft er es, das nach aussen sehr charmant zu vermitteln, ohne sich je wirklich in die Karten blicken zu lassen», erklärt der heutige Sky-Experte.

Wird die Erfolgsgeschichte vollendet?

Fischers Stärke liege nicht darin, etwas völlig Neues zu erfinden oder zu zaubern. «Er setzt konsequent auf das, was die Mannschaft ausmacht: die richtigen Spieler auf den passenden Positionen, eine klare Ordnung, stabiles Verteidigen – und nach vorne diese kreative, manchmal auch leicht verrückte Note, die Mainz traditionell auszeichnet.»

So ist Mainz auf bestem Weg, eine zunächst miserable Saison in eine aussergewöhnliche Erfolgsgeschichte zu verwandeln. In der Liga sieht alles danach aus, dass man sich zum dritten Mal seit 2021 als vermeintlicher Absteiger noch rettet. Und auf europäischer Bühne erlebt man magische Nächte. Für alle ist klar, wem das in erster Linie zu verdanken ist: dem «Märchenmacher» Urs Fischer.