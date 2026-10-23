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Thun Christoffersson trifft leeres Tor nicht
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Thun-Joker sticht nicht:Christoffersson schiesst am leeren Tor vorbei

Thun-Coach über Mega-Fehlschuss
«Bringt nichts, auf Leute zu treten, die am Boden sind»

Sündenbock Noah Christoffersson vergibt gegen Hajduk Split die Riesenchance zum Ausgleich. Thun-Trainer Gian-Luca Privitelli erklärt danach, weshalb der Schwede noch Zeit braucht – und wie er ihn nach dem bitteren Fehlschuss auffängt.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Thun verbleibt in der Conference League weiter ohne Punkte.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Christoffersson vergibt für Thun gegen Hajduk den Ausgleich
  • Privitelli lobt Qualität des Unglücksraben
  • Er will ihn stützen und mit Analyse sowie Training aufbauen
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Benjamin GwerderRedaktor Sport

Der Goalie liegt schon am Boden, das Zuspiel kommt mustergültig. Noah Christoffersson (27) müsste nur noch einschieben. Doch der Thun-Stürmer schiesst vorbei. In der 75. Minute vergibt er gegen Hajduk Split die grosse Chance zum Ausgleich und die damit verbundenen Punkte in der Conference League.

Dabei hat bis zum Abschluss alles gepasst. Nach einem Ballgewinn im Pressing schickt Fehr Labeau in die Tiefe. Dieser legt zur Mitte, wo Christoffersson zum Abschluss kommt. «Da muss er ihn nur einen halben Meter rüberziehen», sagt Trainer Gian-Luca Privitelli an der Pressekonferenz.

Für Christoffersson ist es nicht der erste bittere Fehlschuss im Thun-Trikot. Schon im Cup gegen Schaffhausen vergibt er eine Grosschance: Aus drei Metern köpft er den Ball völlig frei in die Arme des Schaffhausen-Goalies. Nun bleibt erneut eine Gelegenheit ungenutzt, die ein Stürmer verwerten muss.

«Er wird sich noch verbessern»

Privitelli macht seinem Angreifer trotzdem keine Vorwürfe. An der Pressekonferenz nach dem Spiel sagt er: «Noah hat gute Qualitäten, das wissen wir. Die Laufwege stimmen, und er wird sich noch verbessern.»

Warum der Coach Geduld mit dem Schweden hat, erklärt er gegenüber Blue: «Er ist im Moment noch nicht bei uns. Er kommt aus dem hohen Norden und hat erst seit Kurzem seine Familie hier. Er muss sich noch einleben.»

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Christoffersson soll weiter Zeit bekommen, in Thun anzukommen. Für Privitelli zählt auch, wie sich sein Stürmer abseits des Platzes zurechtfindet. Statt ihn zum Sündenbock zu machen, stärkt er ihm den Rücken.

Nimmt der Trainer den Sündenbock jetzt in den Arm?

Ob er Christoffersson nach einer solchen Szene in den Arm nimmt oder lieber in Ruhe lässt? Privitelli beantwortet die Frage mit seiner Haltung zum Umgang mit Spielern, denen es nicht läuft.

«Der Mensch ist mir sehr wichtig. Ich glaube, dass es nichts bringt, wenn man auf Leute tritt, die schon am Boden sind.» Es gehe darum, die Werte vorzuleben, die ihm auch im eigenen Leben wichtig seien.

«Wenn es mal nicht so läuft, treten wir nicht hinten nach, sondern reichen die Hand, stehen wieder auf und probieren, durch Analyse und Training ein bisschen besser zu werden.»

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