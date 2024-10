Der FCSG steht zum ersten Mal nach elf Jahren wieder in einer europäischen Gruppenphase. Foto: Pascal Muller/freshfocus 1/6

Stefan Kreis Reporter Fussball

Würde man in Florenz eine Umfrage machen, was St.Gallen ist. Eine Schweizer Spezialität oder ein Fussballklub. Manch einer würde wohl ins Grübeln kommen. Oder um es mit Zdravko Kuzmanovic zu sagen: «In Italien kennt kein Mensch den FC St.Gallen!» Am Donnerstag wird der ehemalige Fiorentina-Star das Spiel im Kybunpark für einen Fernsehsender kommentieren. Anfang der Woche sei er von TV-Journalisten gefragt worden, wo St.Gallen überhaupt liege.

Nun, im Uefa-Ranking auf dem 227. Rang. Und auf der europäischen Landkarte im Nirgendwo. Zum ersten Mal nach elf Jahren taucht der Klub wieder in einer Gruppenphase auf, im ersten Spiel gibts auswärts gegen Cercle Brügge aber gleich mit 2:6 aufs Dach.

Ein Resultat, das die Fiorentina heute nicht in Ehrfurcht erstarren lassen wird. «Es klingt vielleicht arrogant, aber Florenz wird den FC St.Gallen nicht ernst nehmen. Erst recht nicht, wenn du gegen eine Durchschnittsmannschaft wie Brügge so untergehst», sagt Kuzmanovic. Auf das obligate Abschlusstraining im Kybunpark verzichten die Italiener deshalb konsequenterweise. An die Pressekonferenz kommt nicht wie erwartet der deutschsprachige Star-Transfer Robin Gosens, sondern Andrea Colpani, ein Mittelfeldspieler, der eigentlich der AC Monza gehört. Und im Tor wird nicht Ex-ManUtd-Keeper De Gea stehen, sondern Ersatzmann Pietro Terracciano.

Fiorentina wohl mit B-Elf

Kuzmanovic sagt, dass die Fiorentina mit einer B-Elf auflaufen werde, weil der Klub am Wochenende ein wichtiges Meisterschaftsspiel gegen die AS Roma habe. Und weil man auch mit angezogener Handbremse, mit der zweiten Garde, in der Conference League bestehen könne. «Ein Unentschieden wäre für den FCSG bereits eine Überraschung, ein Sieg gar eine Sensation», sagt Kuzmanovic. Florenz sei derzeit im Flow, habe am Wochenende auswärts mit 6:0 gegen Lecce gewonnen, verfüge über einen guten Kader, habe Selbstvertrauen. «Dann läufts von alleine», so der ehemalige Mittelfeldspieler. Dass mit Colpani wohl jener Spieler in der Startelf stehen wird, der gegen Lecce an drei Toren direkt beteiligt war, spricht ebenfalls für einen klaren Sieg des zweifachen Conference-League-Finalisten.

Für den FCSG spricht, dass die knapp 19'000 Zuschauer im Kybunpark für einen Hexenkessel sorgen werden. Kuzmanovic ist sich dessen bewusst. Als Nachteil für die Italiener sieht er die heissblütige Stimmung aber nicht. «Die werden dann erst recht auf den Geschmack kommen und das Spiel so richtig geniessen.»

Am Wochenende sind über 25'000 Zuschauer im «Via-del-Mare»-Stadion zu Lecce gewesen. Beeindruckt hats die Fiorentina ganz offensichtlich nicht. Ob sich das im Kybunpark ändern wird?