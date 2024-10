Kurz zusammengefasst Paris Brunner trifft mit Cercle Brügge auf St. Gallen

Brunner wurde U17-Weltmeister mit Deutschland und bester Spieler des Turniers

Ein Brocken ist der erste europäische Gegner vom FC St. Gallen keineswegs. Zum allerersten Mal steht Cercle Brügge in einer Gruppenphase. Trotzdem ist das Kader der Belgier (53,85 Millionen Euro) gemäss Transfermarkt doppelt so teuer wie das der Ostschweizer (26,7 Millionen Euro). Liegt nicht etwa an grossen Namen, sondern vielmehr an den vielversprechenden Talenten. Ein solcher ist der Stürmer Paris Brunner (18) – bis im Sommer noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag.

Trotz seines jungen Alters ist Brunner bereits bestens bekannt. Es ist noch kein Jahr her, als Brunner mit Deutschland U17-Weltmeister und zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde. Schon wenige Tage nach diesem Triumph stand er am 9. Dezember 2023 beim BVB zum ersten Mal im Kader. Zum Debüt kam es aber nicht. So wie auch in den Monaten danach nicht.

«Ich muss aufpassen, was ich sage»

Brunner sah sich aber zu höherem berufen. Er war ungeduldig und forderte im Sommer von den BVB-Verantwortlichen Einsatzzeit. Jung-Trainer Nuri Sahin (36) konnte ihm diese aber nicht garantieren und gab ihm grünes Licht für einen Wechsel. Kurze Zeit später verpflichtete ihn Monaco für vier Millionen Euro und lieh ihn danach an Cercle Brügge aus.

In Dortmund trauert Brunner niemand nach, obwohl er in der U19 in der letzten Saison in 22 Spielen 20 Tore erzielt hat. So klingt das bei Trainer Sahin: «Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage. Wir können niemandem etwas schenken, dafür ist dieser Verein viel zu gross. Ich habe ihm ganz klar von Trainerseite aus eine Perspektive aufgezeigt. Ich weiss, dass der Verein ihm ein sehr gutes Angebot gemacht und eine Perspektive aufgezeigt hat.»

Noch nicht bereit für Erwachsenenfussball?

Dass sich Brunner dagegen entschieden hat, versteht Sahin offensichtlich nicht. «Was erwartet man bei der sportlichen Perspektive von mir? Dass ich sage ‹Hier, damit du verlängerst, spielst du in der ersten Elf›? So läuft die Geschichte nicht.» Kurz zusammengefasst: Für Sahin ist Brunner schlichtweg noch nicht bereit für den Erwachsenenfussball.

Und bisher hat der BVB-Coach recht behalten. Bei Cercle Brügge kommt Brunner in der belgischen Liga bei sechs möglichen Spielen erst auf zwei Kurzeinsätze. Immerhin stand er in der Conference-League-Quali einmal in der Startelf. Nach der ersten Hälfte wurde er aber bereits wieder ausgewechselt.

Brunners verheissungsvolle Laufbahn stockt also ein erstes Mal. Auch gegen den FCSG wird er kaum von Anfang an spielen. An seinem togolesischen Teamkollegen Kévin Denkey (23) gibt es momentan kein Vorbeikommen. Wie auch? Dieser hat letzte Saison 28 Tore für Brügge auf höchster Stufe erzielt. Und nicht in der U19-Bundesliga West.

