Kurz zusammengefasst FC St. Gallen feiert Europa-Comeback

Präsident Matthias Hüppi ist zu Gast im Blick-Podcast FORZA!

Der 66-Jährige spricht über die Ostschweizer Euphorie und die leidenschaftlichen Fans. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Matthias Hüppi, Präsident des FC St. Gallen, ist zu Gast im Blick-Podcast FORZA!. Foto: FORZA! 1/4

Tobias Wedermann Fussballchef

«Ich bin grün-weiss auf die Welt gekommen, ich bin ein Kind dieser Stadt St. Gallen», sagt Matthias Hüppi. Der Präsident des FC St. Gallen ist vor dem Europa-Comeback seines Klubs zu Gast im Podcast FORZA! bei Blick-Fussballchef Tobias Wedermann. Nach elf Jahren sind die Ostschweizer erstmals wieder in Europa dabei, mit dem Conference-League-Auftakt in Brügge. «Die Sehnsucht nach Europa ist riesig, ich erlebe auch eine grosse Vorfreude – die 1500 Tickets im Gästesektor waren innert kürzester Zeit ausverkauft», sagt der 66-Jährige. Gut möglich, dass noch mehrere Hundert Fans mehr nach Belgien reisen werden.

Die Ansprüche des Klubs sind derweil klar. Nur für die schönen Reisen ist man nicht in der Conference League. Hüppi: «Wir wollen nicht mitmachen, nur um zu sagen, es war lässig.» Er sei sich 100 Prozent sicher, dass sowohl das Team als auch das Trainerteam alles dafür tun werde, um Punkte zu holen.

Ostschweizer Fans begeisterten in Kasachstan

Von eben diesem Team ist der Präsident schon in der Phase des Saisonauftakts tief beeindruckt von der Entwicklung der letzten Wochen. «Wie sie diese drei Hürden in der Quali bewältigt haben, werde ich nie vergessen», so Hüppi. Als der FC St. Gallen zuletzt in einem europäischen Wettbewerb stand, war der heutige FCSG-Präsident noch SRF-Moderator bei den Spielen und musste neutral bleiben.

Das ist nun anders – und er darf Europa gemeinsam mit den Fans geniessen. Die haben schon in Kasachstan für Furore gesorgt, als man zu Gast gegen Tobol Kostanay ran musste in der Quali. «Dort hat man uns gesagt, dass noch nie eine Mannschaft so viele Anhänger mit nach Kasachstan mitgebracht hat.»

Welche Erkenntnisse Matthias Hüppi aus den verlorenen Cupfinals gewonnen hat, wie er seine Rolle als Präsident auslebt, wie ihn seine Ehefrau dabei unterstützt und ob er seine Tätigkeit als SRF-Moderator vermisst, kannst du dir in der aktuellsten Folge FORZA! in voller Länge auf allen gängigen Podcast-Plattformen, YouTube und Blick.ch anhören.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos