Der FC St. Gallen spielt am Donnerstag in der Conference League gegen Cercle Brügge. Dort gilt es vor allem auf Stürmer Kévin Denkey aufzupassen, sagt Nati-Spieler Andi Zeqiri.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Es ist bitter. Da hätte Standard-Stürmer Andi Zeqiri (25) endlich mal wieder eine gute Möglichkeit, seinen langjährigen Freund und Jahrgänger Bastien Toma (25) zu treffen. Aber Brügge und Lüttich liegen am Ende zu weit auseinander. «Ich habe Bastien geschrieben, ob er mit mir einen Kaffee trinkt, aber zwischen uns liegen fast zwei Stunden», sagt Zeqiri.

Die Daumen drückt er seinem langjährigen Kumpel am Donnerstag natürlich trotzdem. Dann, wenn Toma mit dem FCSG auswärts auf Cercle Brügge trifft. Von einer «defensiv eingestellten Mannschaft, die auf Konter lauert», spricht Zeqiri. Und er glaubt, dass der FCSG auswärts im 1975 eröffneten Jan-Breydel-Stadion eine Chance haben wird: «St. Gallen ist spielerisch besser als Cercle Brügge, sie können ein gutes Resultat holen.»

Aufgepasst auf Kevin Denkey

Aufpassen müssten die Espen auf einen brandgefährlichen Mann in der Offensive. «Kévin Denkey ist eine Wucht. Seine Statistiken sprechen für sich», sagt Zeqiri. In 139 Pflichtspielen für Cercle ist der Mann aus Togo an 73 Toren direkt beteiligt, auch in dieser Saison hat Denkey schon sechs Mal getroffen.

Zeqiri selbst hatte im Januar das Vergnügen auf Cercle zu treffen. Und er traf für Genk bloss eine Minute nach seiner Einwechslung wunderbar zum Ausgleich. Nach einem weiten Ball gewann der Waadtländer das Kopfballduell und versenkte per Halbvolley. Der Abwehr von Brügge blieb nur das Staunen.

Ob auch dem FCSG am Donnerstag ein Auswärtstreffer gelingen wir? «Die Qualität im Sturm ist vorhanden. Und mit Bastien hat der FCSG jemanden, der die Stürmer in Szene setzen kann. Er hat mich schon damals in der U21-Nati mit tollen Pässen gefüttert», sagt Zeqiri.

Schiesst sich Zeqiri zurück in die Nati?

Für ein A-Länderspiel hats Toma bislang aber noch nicht gereicht, Zeqiri kommt bislang auf 11 Länderspiele. Gehts nach ihm sollen noch viele Weitere dazukommen. Werbung in eigener Sache hat der 25-Jährige zuletzt gemacht. Seit seinem Leihwechsel von Genk zu Standard Lüttich hat er in drei Spielen schon zweimal getroffen. «Ich bin auf dem richtigen Weg», sagt Zeqiri. Es liege nun an ihm selbst, sich weiter zu beweisen.

