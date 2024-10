Kurz zusammengefasst Fünfjahreswertung bestimmt Anzahl der Startplätze für Europacup

Erspielte Punkte fliessen verzögert ins Ranking ein

Schweiz auch nächstes Jahr mit fünf Mannschaften in der Quali Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

In jeder Saison kämpfen Schweizer Teams in europäischen Klubwettbewerben um Punkte für die UEFA-Fünfjahreswertung. Foto: Ozan Emre Oktay/freshfocus 1/5

Alexander Hornstein SEO-Redakteur

Auf diese Saison hin wurde mit der Modus-Revolution in den drei UEFA-Klubwettbewerben eine tiefgründige Änderung am Spielbetrieb von Champions League und Co. eingeführt. Während es für die Teams in erster Linie um sportliche und finanzielle Anreize geht, sammeln sie mit ihren Leistungen auch Punkte für die Fünfjahreswertung. Diese entscheidet über die Anzahl fixer Start- beziehungsweise Qualifikationsplätze für die europäischen Wettbewerbe und ergibt sich aus einem etwas komplizierten Prozedere.

Fünfjahreswertung bestimmt über Anzahl Teams im Europacup

In jeder europäischen Klubsaison sammeln Mannschaften Punkte, die auf das Konto eines Länderverbandes gehen. Dabei zählen bereits in der Qualifikation zum jeweiligen Wettbewerb eingefahrene Punkte ebenso wie jene, die während der Liga- oder K.o.-Phase erspielt werden. Am Ende einer Spielzeit wird das Total eines Verbandes jeweils durch die ursprüngliche Anzahl teilnehmender Teams dividiert. Der Einfachheit halber wird auf jeweils drei Nachkommastellen abgerundet. Am Ende der laufenden Saison werden also alle Schweizer Punkte durch fünf dividiert, da mit YB, Lugano, St. Gallen, Servette und dem FCZ fünf Mannschaften an der Quali teilnahmen.

Entscheidend für das Ranking und damit für die Anzahl der Startplätze sind immer fünf Jahre, wobei die jeweils älteste Saison aus der Wertung fliegt. Um bereits vor Saisonstart für Klarheit zu sorgen, welche Platzierungen in der Meisterschaft für die Teilnahme an den europäischen Wettbewerben von nächstem Jahr berechtigen, fliessen die Leistungen verzögert in die Fünfjahreswertung ein. Für die Startplätze der aktuellen Saison 2024/25 war die zurückliegende Spielzeit irrelevant, die Leistungen aus den Kampagnen 2022/23 sind die jüngsten in der Wertung.

Spiel- und Bonuspunkte ergeben die Wertung

Um Punkte einzufahren, gibt es zwei Möglichkeiten. Spielpunkte gibt es für Mannschaften, die entweder gewinnen oder zumindest Unentschieden spielen. Dabei kommt es auf die Phase eines europäischen Wettbewerbs an. Ein Sieg in der Qualifikation gibt einen Punkt, in der Liga- und der K.o.-Phase sind es deren zwei. Endet die Partie mit einem Remis, erhalten die beiden Mannschaften 0,5 (Qualifikation) beziehungsweise einen Zähler (Liga-/K.o.-Phase). Für Niederlagen gibts in beiden Fällen nichts. Spiele werden nach 90 oder 120 Minuten gewertet, also ohne Penaltyschiessen.

Zusätzlich gibt es Bonuspunkte. In der Champions League gibts für das Erreichen der Gruppenphase deren vier, danach pro erreichter Runde 1,5. In der Europa League 1,0 und in der Conference League 0,5. Mit der Modusänderung im Europacup von einer Gruppen- zu einer Ligaphase gibt es ausserdem Bonuspunkte für jeden Rang am Ende der Ligaphase.

Rang Ligaphase Champions League Europa League Conference League 1 12.000 6.000 4.000 2 11.750 5.750 3.750 3 11.500 5.500 3.500 4 11.250 5.250 3.250 5 11.000 5.000 3.000 6 10.750 4.750 2.750 7 10.500 4.500 2.500 8 10.250 4.250 2.250 9 10.000 4.000 2.000 10 9.750 3.750 1.875 11 9.500 3.500 1.750 12 9.250 3.250 1.625 13 9.000 3.000 1.500 14 8.750 2.750 1.375 15 8.500 2.500 1.250 16 8.250 2.250 1.125 17 8.000 2.000 1.000 18 7.750 1.750 0.875 19 7.500 1.500 0.750 20 7.250 1.250 0.625 21 7.000 1.000 0.500 22 6.750 0.750 0.375 23 6.500 0.500 0.250 24 6.250 0.250 0.125 25 6.000 0.000 0.000 26 6.000 0.000 0.000 27 6.000 0.000 0.000 28 6.000 0.000 0.000 29 6.000 0.000 0.000 30 6.000 0.000 0.000 31 6.000 0.000 0.000 32 6.000 0.000 0.000 33 6.000 0.000 0.000 34 6.000 0.000 0.000 35 6.000 0.000 0.000 36 6.000 0.000 0.000

Europäische Plätze der Super League für kommende Saison bereits fix



Dank der Leistungen zum Ende der Saison 2022/23, der momentan letzten, die in die aktuelle Fünfjahreswertung einfloss, rangierte die Schweiz zu Beginn der Europacupsaison 2024/25 auf dem 13. Rang. Das langfristige Ziel der Super-League-Teams dürfte der prestigeträchtige zehnte Platz im Ranking sein, da dadurch ein direkter Platz in der Champions-League-Ligaphase herausspringen würde. Aufgrund der zweijährigen Verzögerung, mit denen die Leistungen aus der jeweils aktuellen Saison ins Ranking einfliessen, hätte die Schweiz frühestens 2026/27 eine Chance auf den 10. Rang – je nach Leistungen der aktuellen Kampagne 2024/25.

Für die kommende Saison bedeutet dies, dass die Sache bereits fix ist. Die Leistungen der Schweizer Teams aus der Spielzeit 2023/24, entscheidend für die Anzahl europäischer Plätze am Ende der kürzlich angebrochenen Super-League-Saison, führten zu einer Verbesserung auf den 12. Rang. Dadurch haben erneut fünf Mannschaften Chancen auf einen Platz im Europacup, im Vergleich zur letzten Saison jedoch zwei statt nur einen in der Europa-League-Quali (Platz 3 und 4). Der Meister und Vizemeister tritt wie bereits diesen Sommer in der CL-Quali an, der Fünftplatzierte bleibt in der Qualifikation der Conference League.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos