Getafe-Trainer Jose Bordalas ist nach dem 2:5 gegen Lugano in der Conference League stinksauer. Der Spanier beschwert sich über die Klubführung – der Wutausbruch macht auch vor den Luganesi keinen Halt.

Darum gehts Lugano gewinnt bei Getafe nach frühem Rückstand 5:2 und sorgt für Überraschung

Getafes Trainer ist bedient, vergleicht Lugano mit einem spanischen Zweitligisten

Im Interview nach dem Spiel werden auch Spannungen im Klub offensichtlich

Fabienne Kleinhenz

Es ist eine Klatsche, die Getafe am Donnerstagabend von Lugano verpasst bekommt. 2:5 verlieren die Spanier am Ende zu Hause gegen den Leader der Super League. Während die Tessiner in der Conference-League-Tabelle nach zwei Partien auf dem zweiten Rang stehen, ist Getafe mit erst einem Punkt in den Keller abgerutscht.

Sauer macht das am Ende deutliche Resultat auch Getafe-Trainer Jose Bordalas (62). Der Spanier hält nach dem Match nicht mit deutlichen Worten zurück – und schiesst auch gegen den FC Lugano.

«Ich bin wütend. Wir können nicht fünf Gegentore zu Hause kassieren und denken, das wäre nichts Schlimmes», poltert Bordalas nach der Partie im Interview mit der spanischen Zeitung «As». In seinem emotionalen Ausbruch bekommen auch die Luganesi die Unzufriedenheit des Trainers zu spüren. «Bei allem Respekt: Lugano hat das Niveau eines Zweitligisten hier in Spanien – und sie haben fünf Tore gegen uns geschossen.»

«Mir wurde etwas anderes versprochen»

Und Bordalas geht noch weiter: Eigentlich habe er in der Partie gegen den vermeintlich kleinen Schweizer Klub einige Schlüsselspieler schonen wollen. «Ich musste sie dann aber zur Pause einwechseln, weil sich die Blamage abzeichnete und das Resultat sonst noch schlimmer ausgefallen wäre.»

Hinter den deutlichen Worten stehen interne Spannungen zwischen dem Trainer und der Klubführung. Bereits Anfang September hatte sich Bordalas kritisch zu den Kaderentscheidungen bei Getafe geäussert. Nun legt er auch hier nach: «Ich bin nicht frustriert, ich fühle mich einfach getäuscht. Mir wurde etwas anderes versprochen.»

Nun: Einfacher werden die Aufgaben für Bordalas und Getafe nicht. Das sieht auch der Trainer selbst so. Am Wochenende trifft sein Team auf Athletic Bilbao, 13. gegen 15. in La Liga. Im Vergleich zu Lugano sei das dann ein «stärkerer und konkurrenzfähigerer Gegner».